В Госдуме официально озвучили размер зарплат и пенсий депутатов

Государственная дума официально раскрыла размер заработной платы и пенсий депутатов. В 2018 году народные избранники получают 399 тысяч рублей в месяц без налога, а их пенсия составляет 46,6 тысячи рублей. На официальном сайте Госдумы отмечается, что такие пенсионные выплаты доступны для депутатов, отработавших один или два созыва полностью.

— Фактическая начисленная среднемесячная заработная плата за шесть месяцев 2018 года (с учётом дней болезни депутатов Государственной думы и отпусков) составила 388,5 тысячи рублей (338 тысяч рублей после уплаты подоходного налога ), — говорится в сообщении.

Фото: © duma.gov.ru

Что касается пенсий, они исчисляются не от этой "большой" зарплаты, говорится в сообщении. Если депутатский стаж от 5 до 10 лет, то пенсия составляет 46 626 рублей. Если парламентарий проработал больше 10 лет, то ему положен 63 581 рубль. Сумма учитывает доплаты, которые начисляются, исходя из стажа народного избранника.