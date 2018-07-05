В Госдуме официально озвучили размер зарплат и пенсий депутатов
Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко
Государственная дума официально раскрыла размер заработной платы и пенсий депутатов. В 2018 году народные избранники получают 399 тысяч рублей в месяц без налога, а их пенсия составляет 46,6 тысячи рублей. На официальном сайте Госдумы отмечается, что такие пенсионные выплаты доступны для депутатов, отработавших один или два созыва полностью.
— Фактическая начисленная среднемесячная заработная плата за шесть месяцев 2018 года (с учётом дней болезни депутатов Государственной думы и отпусков) составила 388,5 тысячи рублей (338 тысяч рублей после уплаты подоходного налога ), — говорится в сообщении.
Фото: © duma.gov.ru
Что касается пенсий, они исчисляются не от этой "большой" зарплаты, говорится в сообщении. Если депутатский стаж от 5 до 10 лет, то пенсия составляет 46 626 рублей. Если парламентарий проработал больше 10 лет, то ему положен 63 581 рубль. Сумма учитывает доплаты, которые начисляются, исходя из стажа народного избранника.
Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин пояснил, что публикация данных призвана предотвратить спекуляции на эту тему на различных ресурсах.