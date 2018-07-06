Настольная игра по "Ведьмаку" выйдет в августе

Её создали авторы популярной игры Cyberpunk2020 в рамках сотрудничества с CD Projekt RED.

Издательство R. Talsorian объявило, что в печать отправилась книга правил настольной ролевой игры The Witcher TRPG. Она поступит в продажу в августе 2018 года.

The Witcher TRPG создали авторы популярной игры Cyberpunk2020 в рамках сотрудничества с CD Projekt RED. В основе правил лежит игромеханика движка Fuzion. Игра должна была увидеть свет ещё в 2017 году, однако создатели отложили релиз, поскольку решили потратить больше времени на редактуру, вёрстку, плейтест и согласование.