Настольная игра по "Ведьмаку" выйдет в августе
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Её создали авторы популярной игры Cyberpunk2020 в рамках сотрудничества с CD Projekt RED.
Издательство R. Talsorian объявило, что в печать отправилась книга правил настольной ролевой игры The Witcher TRPG. Она поступит в продажу в августе 2018 года.
The Witcher TRPG создали авторы популярной игры Cyberpunk2020 в рамках сотрудничества с CD Projekt RED. В основе правил лежит игромеханика движка Fuzion. Игра должна была увидеть свет ещё в 2017 году, однако создатели отложили релиз, поскольку решили потратить больше времени на редактуру, вёрстку, плейтест и согласование.
Игра будет доступна в продаже на игровом фестивале Gen Con (пройдёт с 4 по 6 августа), где в числе прочего разные издательства представляют свои настольные игры. Также в эти дни книга появится в интернет-магазине DriveThruRPG в электронном виде.