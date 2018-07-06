Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 июля 2018, 08:23

Настольная игра по "Ведьмаку" выйдет в августе

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/PlayStation Europe

Фото: © flickr.com/PlayStation Europe

Её создали авторы популярной игры Cyberpunk2020 в рамках сотрудничества с CD Projekt RED.

Издательство R. Talsorian объявило, что в печать отправилась книга правил настольной ролевой игры The Witcher TRPG. Она поступит в продажу в августе 2018 года.

The Witcher TRPG создали авторы популярной игры Cyberpunk2020 в рамках сотрудничества с CD Projekt RED. В основе правил лежит игромеханика движка Fuzion. Игра должна была увидеть свет ещё в 2017 году, однако создатели отложили релиз, поскольку решили потратить больше времени на редактуру, вёрстку, плейтест и согласование.

Игра будет доступна в продаже на игровом фестивале Gen Con (пройдёт с 4 по 6 августа), где в числе прочего разные издательства представляют свои настольные игры. Также в эти дни книга появится в интернет-магазине DriveThruRPG в электронном виде.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • ведьмак
  • киберпанк
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar