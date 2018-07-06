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Опубликовано 6 июля 2018, 08:13

Унитаз за 380 тысяч рублей научили проходить видеоигры

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/LIGAF_LIFESTYLE_UNLIMITED

Скриншот видео: youtube.com/LIGAF_LIFESTYLE_UNLIMITED

С помощью умного устройства можно будет пройти голосовой квест Skyrim: Very Special Edition.

Пользователи Reddit обнаружили, что игру Skyrim: Very Special Edition можно запустить на умном унитазе. Этого удалось добиться благодаря тому, что игра доступна для голосового помощника Alexa.

Для игры можно использовать смарт-модель унитаза Numi от компании Kohler. Этот девайс показали на выставке Consumer Electronics Show в начале 2018-го. В многофункциональном унитазе есть в том числе голосовое управление благодаря поддержке голосового помощника от Amazon.

Голосового помощника можно попросить поднять или опустить сиденье, включить музыку на встроенных динамиках, а также начать играть в текстовый квест по мотивам Skyrim. Цена гаджета — 6 тысяч долларов (380 тысяч рублей).

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Сергей Сурепин
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