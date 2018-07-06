Унитаз за 380 тысяч рублей научили проходить видеоигры

С помощью умного устройства можно будет пройти голосовой квест Skyrim: Very Special Edition.

Пользователи Reddit обнаружили, что игру Skyrim: Very Special Edition можно запустить на умном унитазе. Этого удалось добиться благодаря тому, что игра доступна для голосового помощника Alexa.

Для игры можно использовать смарт-модель унитаза Numi от компании Kohler. Этот девайс показали на выставке Consumer Electronics Show в начале 2018-го. В многофункциональном унитазе есть в том числе голосовое управление благодаря поддержке голосового помощника от Amazon.