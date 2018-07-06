Fortnite уступает PUBG по количеству игроков. Но платят они в 5 раз больше

Негласная война между двумя главными играми в жанре королевской битвы до сих пор продолжается.

Аналитики сравнили успех мобильных версий PUBG и Fortnite. Последняя вышла в апреле этого года и только на iOS. За первую неделю игру скачали 3,4 миллиона раз — цифра серьёзно уступает PUBG Mobile, которую скачали более 23 миллионов раз.

Несмотря на это, Fortnite чувствует себя лучше. Дело в том, что игра принесла разработчикам около 92 миллионов долларов. За тот же период мобильная версия PUBG "заработала" менее 19 миллионов.