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Регион
Опубликовано 6 июля 2018, 08:33

Fortnite уступает PUBG по количеству игроков. Но платят они в 5 раз больше

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/Sergey Galyonkin

Фото: © flickr.com/Sergey Galyonkin

Негласная война между двумя главными играми в жанре королевской битвы до сих пор продолжается.

Аналитики сравнили успех мобильных версий PUBG и Fortnite. Последняя вышла в апреле этого года и только на iOS. За первую неделю игру скачали 3,4 миллиона раз — цифра серьёзно уступает PUBG Mobile, которую скачали более 23 миллионов раз.

Несмотря на это, Fortnite чувствует себя лучше. Дело в том, что игра принесла разработчикам около 92 миллионов долларов. За тот же период мобильная версия PUBG "заработала" менее 19 миллионов.

Также следует добавить, что Fortnite пока мало популярна в Азии и в настоящее время почти две трети её доходов идёт из США. PUBG Mobile, напротив, треть доходов приносят азиатские игроки с Android-устройствами, ещё треть — американцы. В ближайшее время Epic Games планирует выпустить версию Fortnite для Android. Скорее всего, после этого расклад изменится.

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Сергей Сурепин
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