Fortnite уступает PUBG по количеству игроков. Но платят они в 5 раз больше
Фото: © flickr.com/Sergey Galyonkin
Негласная война между двумя главными играми в жанре королевской битвы до сих пор продолжается.
Аналитики сравнили успех мобильных версий PUBG и Fortnite. Последняя вышла в апреле этого года и только на iOS. За первую неделю игру скачали 3,4 миллиона раз — цифра серьёзно уступает PUBG Mobile, которую скачали более 23 миллионов раз.
Несмотря на это, Fortnite чувствует себя лучше. Дело в том, что игра принесла разработчикам около 92 миллионов долларов. За тот же период мобильная версия PUBG "заработала" менее 19 миллионов.
Также следует добавить, что Fortnite пока мало популярна в Азии и в настоящее время почти две трети её доходов идёт из США. PUBG Mobile, напротив, треть доходов приносят азиатские игроки с Android-устройствами, ещё треть — американцы. В ближайшее время Epic Games планирует выпустить версию Fortnite для Android. Скорее всего, после этого расклад изменится.