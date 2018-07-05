Актёр, сыгравший Бората, работает над сатирой про Дональда Трампа

Саша Барон Коэн анонсировал новый таинственный проект. Пока подробности не раскрываются.

Актёр Саша Барон Коэн опубликовал тизер проекта, связанного с президентом США Дональдом Трампом, сообщает The Guardian. Что это за проект — неизвестно.

На коротком видео, которое подписано как "сообщение от вашего президента в День независимости", показан фрагмент видеообращения Трампа к актёру, которое тот записал в 2012 году. Тогда Коэн в образе главного героя "Диктатора" Хаффаза Аладина высыпал на телеведущего Райана Сикреста "останки Ким Чен Ира".