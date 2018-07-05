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Опубликовано 5 июля 2018, 15:20

Актёр, сыгравший Бората, работает над сатирой про Дональда Трампа

Кадр фильма "Борат"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Борат"/ © Кинопоиск

Саша Барон Коэн анонсировал новый таинственный проект. Пока подробности не раскрываются.

Актёр Саша Барон Коэн опубликовал тизер проекта, связанного с президентом США Дональдом Трампом, сообщает The Guardian. Что это за проект — неизвестно.

На коротком видео, которое подписано как "сообщение от вашего президента в День независимости", показан фрагмент видеообращения Трампа к актёру, которое тот записал в 2012 году. Тогда Коэн в образе главного героя "Диктатора" Хаффаза Аладина высыпал на телеведущего Райана Сикреста "останки Ким Чен Ира".

В своём видео Трамп пожелал Коэну быть избитым до полусмерти, а затем заявил: "Саша Барон Коэн, вернись в школу и научись быть смешным. Ты не знаешь ничего". В тизере, который опубликовал актёр, после слов президента США появляются титры: "Саша закончит школу. Скоро" и логотип образовательной организации Trump University.

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Сергей Сурепин
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