Актёр, сыгравший Бората, работает над сатирой про Дональда Трампа
Кадр фильма "Борат"/ © Кинопоиск
Саша Барон Коэн анонсировал новый таинственный проект. Пока подробности не раскрываются.
Актёр Саша Барон Коэн опубликовал тизер проекта, связанного с президентом США Дональдом Трампом, сообщает The Guardian. Что это за проект — неизвестно.
На коротком видео, которое подписано как "сообщение от вашего президента в День независимости", показан фрагмент видеообращения Трампа к актёру, которое тот записал в 2012 году. Тогда Коэн в образе главного героя "Диктатора" Хаффаза Аладина высыпал на телеведущего Райана Сикреста "останки Ким Чен Ира".
В своём видео Трамп пожелал Коэну быть избитым до полусмерти, а затем заявил: "Саша Барон Коэн, вернись в школу и научись быть смешным. Ты не знаешь ничего". В тизере, который опубликовал актёр, после слов президента США появляются титры: "Саша закончит школу. Скоро" и логотип образовательной организации Trump University.