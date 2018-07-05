Новая игра про Человека-паука выглядит как полноценный фильм

По словам специалистов, анимация в новой игре похожа на балет. Также они остались довольны разрешением на PS4 Pro.

Специалисты Digital Foundry провели предварительный анализ игры о Человеке-пауке от студии Insomniac. Они разобрали техническую составляющую 7-минутной демонстрации с E3 2018.

Согласно записанным с PS4 Pro исходным 4K-файлам демо, предоставленным компанией Sony, игра будет работать на консоли в разрешении 1440p и при 30 кадрах в секунду. Специалисты добавили, что игра выглядит впечатляюще.