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Опубликовано 5 июля 2018, 15:40

Новая игра про Человека-паука выглядит как полноценный фильм

Кадр видео&nbsp;DigitalFoundry
Кадр видео DigitalFoundry

По словам специалистов, анимация в новой игре похожа на балет. Также они остались довольны разрешением на PS4 Pro.

Специалисты Digital Foundry провели предварительный анализ игры о Человеке-пауке от студии Insomniac. Они разобрали техническую составляющую 7-минутной демонстрации с E3 2018.

Согласно записанным с PS4 Pro исходным 4K-файлам демо, предоставленным компанией Sony, игра будет работать на консоли в разрешении 1440p и при 30 кадрах в секунду. Специалисты добавили, что игра выглядит впечатляюще.

Напомним, релиз запланирован на 7 сентября. Игра выйдет эксклюзивно на PlayStation 4.

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Сергей Сурепин
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