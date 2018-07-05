Медведица Аврора предсказала исход матча ЧМ Россия — Хорватия

Спортивное событие состоится уже послезавтра вечером, 7 июля, на стадионе "Фишт" в Сочи.

Медведица Аврора, живущая в красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей", предсказала исход матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2018 года между командами России и Хорватии. Видео появилось в паблике "Я живу [В] Красноярске".

Белая медведица выходит из пещеры и сразу направляется к арбузу с флагом России. Обнюхав его, она отворачивается и исследует плод с изображением хорватского флага. Немного подумав, животное возвращается к первому арбузу, на котором изображён российский триколор, и начинает есть, а после хватает и утаскивает в зубах.