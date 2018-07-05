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Опубликовано 5 июля 2018, 21:57

Володин рассказал, почему были опубликованы данные о пенсиях депутатов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин. Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Спикер Госдумы Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил на пленарном заседании, что нижняя палата парламента опубликовала информацию о пенсиях депутатов для того, чтобы предотвратить спекуляции на эту тему на различных ресурсах.

— Эти данные были представлены в связи с тем, что на многих информресурсах берут и придумывают, что пенсии депутатов — это сотни тысяч рублей. <...> Но не будешь же опровергать или тем более подавать иски,— отмечает Володин.

Он пояснил, что информация размещена, поэтому ей и нужно руководствоваться.

— Я вижу у некоторых грустные лица, вы думали, что она (пенсия) несколько сотен тысяч? — шутит спикер Госдумы.

По мнению парламентария, публикация такой информации необходима, так как Госдуме нечего скрывать.

Володин также подчеркнул, что соответствующие начисления депутатам производятся только при выходе на пенсию и по истечении сроков их полномочий.

— Мы приняли решения, которые не позволяют получать пенсию, если только человек избрался депутатом. <…> Эта пенсия может быть начислена только по достижении 65 лет для мужчин и 63 лет — для женщин-депутатов, — пояснил Володин.

Напомним, ранее Государственная дума официально раскрыла размер заработной платы и пенсий депутатов.

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Анна Стрельцова
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