Володин рассказал, почему были опубликованы данные о пенсиях депутатов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил на пленарном заседании, что нижняя палата парламента опубликовала информацию о пенсиях депутатов для того, чтобы предотвратить спекуляции на эту тему на различных ресурсах.

— Эти данные были представлены в связи с тем, что на многих информресурсах берут и придумывают, что пенсии депутатов — это сотни тысяч рублей. <...> Но не будешь же опровергать или тем более подавать иски,— отмечает Володин.

Он пояснил, что информация размещена, поэтому ей и нужно руководствоваться.

— Я вижу у некоторых грустные лица, вы думали, что она (пенсия) несколько сотен тысяч? — шутит спикер Госдумы.

По мнению парламентария, публикация такой информации необходима, так как Госдуме нечего скрывать.

Володин также подчеркнул, что соответствующие начисления депутатам производятся только при выходе на пенсию и по истечении сроков их полномочий.

— Мы приняли решения, которые не позволяют получать пенсию, если только человек избрался депутатом. <…> Эта пенсия может быть начислена только по достижении 65 лет для мужчин и 63 лет — для женщин-депутатов, — пояснил Володин.