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Опубликовано 6 июля 2018, 08:47

Искусственный интеллект научили обыгрывать людей в Quake III

Скриншот &copy; L!FE&nbsp;

Скриншот © L!FE 

Программу натренировали практически на полумиллионе матчей в режиме "Захват флага".

Разработчики компании DeepMind с помощью нейросетей научили систему искусственного интеллекта играть в Quake III. ИИ делает это насколько же хорошо, как и профессиональные геймеры.

По словам разработчиков, для обучения боты использовали информацию, которая доступна человеку — изображение на экране. Программисты из лаборатории DeepMind научили алгоритм искусственного интеллекта адаптироваться к постоянно меняющимся картам в игре Quake III Arena: они натренировали 30 ботов на 450 тысячах пятиминутных игр в режиме "Захват флага".

Также разработчики проводили турниры, чтобы проверить способности ИИ. Каждая команда состояла из двух игроков — людей, ботов или одного человека и одного бота.

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Сергей Сурепин
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