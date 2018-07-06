Искусственный интеллект научили обыгрывать людей в Quake III

Программу натренировали практически на полумиллионе матчей в режиме "Захват флага".

Разработчики компании DeepMind с помощью нейросетей научили систему искусственного интеллекта играть в Quake III. ИИ делает это насколько же хорошо, как и профессиональные геймеры.

По словам разработчиков, для обучения боты использовали информацию, которая доступна человеку — изображение на экране. Программисты из лаборатории DeepMind научили алгоритм искусственного интеллекта адаптироваться к постоянно меняющимся картам в игре Quake III Arena: они натренировали 30 ботов на 450 тысячах пятиминутных игр в режиме "Захват флага".