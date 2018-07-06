Российский художник превратил классические фильмы в аниме

До этого иллюстратор стилизовал мировые и отечественные блокбастеры под классическую японскую рисовку.

Профессиональный российский художник Дмитрий Ahriman Грозов решил показать, как выглядели бы классические фильмы, если бы они были аниме. Художник перерисовал "Чужого", "Бегущего по лезвию" и "Терминатора".







До этого художник перерисовывал в аниме советские фильмы. Среди работ можно найти ленты "Бриллиантовая рука", "Любовь и голуби", "Кавказская пленница", "Иван Васильевич меняет профессию" и многие другие.







