Российский художник превратил классические фильмы в аниме
Фото: © vk.com/public.ahriman
До этого иллюстратор стилизовал мировые и отечественные блокбастеры под классическую японскую рисовку.
Профессиональный российский художник Дмитрий Ahriman Грозов решил показать, как выглядели бы классические фильмы, если бы они были аниме. Художник перерисовал "Чужого", "Бегущего по лезвию" и "Терминатора".
До этого художник перерисовывал в аниме советские фильмы. Среди работ можно найти ленты "Бриллиантовая рука", "Любовь и голуби", "Кавказская пленница", "Иван Васильевич меняет профессию" и многие другие.
Одна из самых нашумевших работ Грозова — "Черепашки-ниндзя", нарисованные в виде советских партизан. Копию этого изображения на одном из фестивалей купил писатель Кевин Истмен (создатель "Черепашек").