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Регион
Опубликовано 6 июля 2018, 13:45

Российский художник превратил классические фильмы в аниме

Фото: &copy;&nbsp;vk.com/public.ahriman

Фото: © vk.com/public.ahriman

До этого иллюстратор стилизовал мировые и отечественные блокбастеры под классическую японскую рисовку.

Профессиональный российский художник Дмитрий Ahriman Грозов решил показать, как выглядели бы классические фильмы, если бы они были аниме. Художник перерисовал "Чужого", "Бегущего по лезвию" и "Терминатора".

  • <p>Фото: &copy; <a href="https://vk.com/public.ahriman" target="_blank">vk.com/public.ahriman</a></p>
    <p>Фото: &copy; <a href="https://vk.com/public.ahriman" target="_blank">vk.com/public.ahriman</a></p>
  • <p>Фото: &copy;&nbsp;<a href="https://vk.com/public.ahriman" target="_blank">vk.com/public.ahriman</a></p>
    <p>Фото: &copy;&nbsp;<a href="https://vk.com/public.ahriman" target="_blank">vk.com/public.ahriman</a></p>
  • <p>Фото: &copy;&nbsp;<a href="https://vk.com/public.ahriman" target="_blank">vk.com/public.ahriman</a></p>
    <p>Фото: &copy;&nbsp;<a href="https://vk.com/public.ahriman" target="_blank">vk.com/public.ahriman</a></p>

Фото: © vk.com/public.ahriman

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До этого художник перерисовывал в аниме советские фильмы. Среди работ можно найти ленты "Бриллиантовая рука", "Любовь и голуби", "Кавказская пленница", "Иван Васильевич меняет профессию" и многие другие.

  • <p>Фото: &copy;&nbsp;<a href="https://vk.com/public.ahriman" target="_blank">vk.com/public.ahriman</a></p>
    <p>Фото: &copy;&nbsp;<a href="https://vk.com/public.ahriman" target="_blank">vk.com/public.ahriman</a></p>
  • <p>Фото: &copy;&nbsp;<a href="https://vk.com/public.ahriman" target="_blank">vk.com/public.ahriman</a></p>
    <p>Фото: &copy;&nbsp;<a href="https://vk.com/public.ahriman" target="_blank">vk.com/public.ahriman</a></p>
  • <p>Фото: &copy;&nbsp;<a href="https://vk.com/public.ahriman" target="_blank">vk.com/public.ahriman</a></p>
    <p>Фото: &copy;&nbsp;<a href="https://vk.com/public.ahriman" target="_blank">vk.com/public.ahriman</a></p>
  • <p>Фото: &copy;&nbsp;<a href="https://vk.com/public.ahriman" target="_blank">vk.com/public.ahriman</a></p>
    <p>Фото: &copy;&nbsp;<a href="https://vk.com/public.ahriman" target="_blank">vk.com/public.ahriman</a></p>

Фото: © vk.com/public.ahriman

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Одна из самых нашумевших работ Грозова — "Черепашки-ниндзя", нарисованные в виде советских партизан. Копию этого изображения на одном из фестивалей купил писатель Кевин Истмен (создатель "Черепашек").

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Сергей Сурепин
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