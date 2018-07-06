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Опубликовано 6 июля 2018, 13:55

"Человек-муравей и Оса" стартовал в российском прокате лучше первой части

Кадр фильма&nbsp;"Человек-муравей и Оса"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Человек-муравей и Оса"/ © Кинопоиск

Кинолента Пейтона Рида смогла заработать в премьерный день около 96 миллионов рублей.

Фильм "Человек-муравей и Оса" стартовал в российском прокате лучше, чем первая лента режиссёра Пейтона Рида. Картина вышла в прокат 5 июля.

Согласно предварительным данным, лента уже собрала в российских кинотеатрах около 96 миллионов рублей. Общая выручка — около 142 миллионов рублей. Аналитики заявили, что это вдвое превышает результаты четверга прошлой недели (29 июня 2018 года). В общей кассе на долю фильма Рида пришлось примерно две трети.

Напомним, "Человек-муравей и Оса" — продолжение фильма. Тогда картине удалось собрать в России около $10,2 млн, её посмотрели более 2,7 млн зрителей.

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Сергей Сурепин
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