"Человек-муравей и Оса" стартовал в российском прокате лучше первой части

Кинолента Пейтона Рида смогла заработать в премьерный день около 96 миллионов рублей.

Фильм "Человек-муравей и Оса" стартовал в российском прокате лучше, чем первая лента режиссёра Пейтона Рида. Картина вышла в прокат 5 июля.

Согласно предварительным данным, лента уже собрала в российских кинотеатрах около 96 миллионов рублей. Общая выручка — около 142 миллионов рублей. Аналитики заявили, что это вдвое превышает результаты четверга прошлой недели (29 июня 2018 года). В общей кассе на долю фильма Рида пришлось примерно две трети.