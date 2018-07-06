"Человек-муравей и Оса" стартовал в российском прокате лучше первой части
Кадр фильма "Человек-муравей и Оса"/ © Кинопоиск
Кинолента Пейтона Рида смогла заработать в премьерный день около 96 миллионов рублей.
Фильм "Человек-муравей и Оса" стартовал в российском прокате лучше, чем первая лента режиссёра Пейтона Рида. Картина вышла в прокат 5 июля.
Согласно предварительным данным, лента уже собрала в российских кинотеатрах около 96 миллионов рублей. Общая выручка — около 142 миллионов рублей. Аналитики заявили, что это вдвое превышает результаты четверга прошлой недели (29 июня 2018 года). В общей кассе на долю фильма Рида пришлось примерно две трети.
Напомним, "Человек-муравей и Оса" — продолжение фильма. Тогда картине удалось собрать в России около $10,2 млн, её посмотрели более 2,7 млн зрителей.