Разработчиков популярной игры уволили за нападки на фанатов
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Два члена команды, отвечающей за Guild Wars 2, ополчились на игровое сообщество.
Студия ArenaNet объявила об увольнении двух сотрудников компании. Разработчики отвечают за работу над игрой Guild Wars 2.
Причина увольнения — оскорбления и нападки на фанатов. По словам руководства компании, заявления, сделанные уже бывшими членами команды, не отражают взгляды ArenaNet.
Началось всё с того, что Джессика Прайс из команды сценаристов написала о том, как сложно создать интересного женского персонажа в MMORPG. Нашлись те, кто посчитал иначе, вступив в дискуссию с Прайс. В итоге Джессика посчитала, что её пытаются оскорбить, поэтому грубо ответила геймерам и заблокировала их. Позже к ней присоединился другой разработчик, Питер Фрайс, который встал на защиту коллеги и также оскорбил несколько членов сообщества.