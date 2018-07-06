Разработчиков популярной игры уволили за нападки на фанатов

Началось всё с того, что Джессика Прайс из команды сценаристов написала о том, как сложно создать интересного женского персонажа в MMORPG. Нашлись те, кто посчитал иначе, вступив в дискуссию с Прайс. В итоге Джессика посчитала, что её пытаются оскорбить, поэтому грубо ответила геймерам и заблокировала их. Позже к ней присоединился другой разработчик, Питер Фрайс, который встал на защиту коллеги и также оскорбил несколько членов сообщества.