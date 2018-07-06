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Опубликовано 6 июля 2018, 11:28

Путин поздравил Тамару Синявскую с 75-летием

Тамара Синявская. Фото: &copy;РИА Новости/Сергей Пятаков

Тамара Синявская. Фото: ©РИА Новости/Сергей Пятаков

Глава государства в поздравительной речи поблагодарил оперную певицу за сохранение творческого наследия её супруга Муслима Магомаева.

Президент России Владимир Путин поздравил оперную певицу и народную артистку СССР Тамару Синявскую с 75-летием. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

— Вас по праву считают выдающейся исполнительницей оперных партий, подлинной звездой отечественной и мировой сцены, — говорится в сообщении.

Глава государства также отметил наставнический труд и вклад в сохранение памяти и её биографию, вызывающую "искреннее восхищение".

В заключение президент пожелал Синявской здоровья, вдохновения и успехов.

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Екатерина Михайлова
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