Путин поздравил Тамару Синявскую с 75-летием

Глава государства в поздравительной речи поблагодарил оперную певицу за сохранение творческого наследия её супруга Муслима Магомаева.

Президент России Владимир Путин поздравил оперную певицу и народную артистку СССР Тамару Синявскую с 75-летием. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

— Вас по праву считают выдающейся исполнительницей оперных партий, подлинной звездой отечественной и мировой сцены, — говорится в сообщении.

Глава государства также отметил наставнический труд и вклад в сохранение памяти и её биографию, вызывающую "искреннее восхищение".