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Опубликовано 6 июля 2018, 14:26

Искусственный интеллект предскажет успех фильмов в прокате

Фото: &copy; twitter.com/Scriptbook_io

Фото: © twitter.com/Scriptbook_io

Новая система анализирует сценарий к фильму. На основе этого ИИ говорит, насколько лента будет востребована у зрителя.

Фирма ScriptBook создала новую программу, которая позволит киностудиям точнее оценивать риски в прокате, сообщает Variety. Основательница компании Надира Азермай заявила, что если бы Sony позволила алгоритму выбрать, какие проекты запускать, а какие нет, то студия могла бы сэкономить целое состояние в период с 2015 по 2017 год.

Во время презентации на международном кинофестивале в Карловых Варах Азермай рассказала, что алгоритм ScriptBook проанализировал сценарии Sony за определённый период. Программа вычленила 22 проекта, из-за которых студия понесла финансовые потери.

Всего в этот промежуток Sony выпустила 62 фильма. 32 из них не окупились в прокате. Искусственный интеллект оценивает проект по сценарию.

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Сергей Сурепин
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