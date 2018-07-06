Искусственный интеллект предскажет успех фильмов в прокате

Новая система анализирует сценарий к фильму. На основе этого ИИ говорит, насколько лента будет востребована у зрителя.

Фирма ScriptBook создала новую программу, которая позволит киностудиям точнее оценивать риски в прокате, сообщает Variety. Основательница компании Надира Азермай заявила, что если бы Sony позволила алгоритму выбрать, какие проекты запускать, а какие нет, то студия могла бы сэкономить целое состояние в период с 2015 по 2017 год.

Во время презентации на международном кинофестивале в Карловых Варах Азермай рассказала, что алгоритм ScriptBook проанализировал сценарии Sony за определённый период. Программа вычленила 22 проекта, из-за которых студия понесла финансовые потери.