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Опубликовано 6 июля 2018, 14:46

Назван главный злодей спин-оффа "Форсажа". Его сыграет Идрис Эльба

Фото: &copy;&nbsp;Taylor Jewell/Invision/AP

Фото: © Taylor Jewell/Invision/AP

Изначально авторы фильма планировали сделать антагонистом персонажа Шарлиз Терон.

Актёр Идрис Эльба, известный по "Большой игре", сыграет в спин-оффе "Форсажа", сообщает Variety. В фильме "Хоббс и Шоу" сыграют Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэтхем.

Новый фильм снимет Дэвид Литч, режиссёр второго "Дэдпула". Крис Морган, постоянный автор "Форсажей", написал сценарий. Хирам Гарсиа и Нил Х. Мориц спродюсируют проект.

Пока подробности спин-оффа не раскрываются. Эльба сыграет злодея. Съёмки начнутся осенью этого года.

Премьера фильма ожидается 26 июля 2019 года.

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Сергей Сурепин
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