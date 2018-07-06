Назван главный злодей спин-оффа "Форсажа". Его сыграет Идрис Эльба
Фото: © Taylor Jewell/Invision/AP
Изначально авторы фильма планировали сделать антагонистом персонажа Шарлиз Терон.
Актёр Идрис Эльба, известный по "Большой игре", сыграет в спин-оффе "Форсажа", сообщает Variety. В фильме "Хоббс и Шоу" сыграют Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэтхем.
Новый фильм снимет Дэвид Литч, режиссёр второго "Дэдпула". Крис Морган, постоянный автор "Форсажей", написал сценарий. Хирам Гарсиа и Нил Х. Мориц спродюсируют проект.
Пока подробности спин-оффа не раскрываются. Эльба сыграет злодея. Съёмки начнутся осенью этого года.
Премьера фильма ожидается 26 июля 2019 года.