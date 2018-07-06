Обогатилась на 12 млн. Жена "водочного короля" продала одежду в секонд-хенде

Жена российского "водочного короля" из списка Forbes Юрия Шефлера — бывшая модель Victoria's Secret Татьяна Ковылина — выставила на продажу свои вещи в секонд-хенде. Эксклюзивные платья Ulyana Sergeenko из коллекции Haute Couture, сумочки Lanvin, сарафаны Chanel, сапоги Balenciaga, свитера Hermes, клатчи Bottega Veneta и даже часы Zenith — на сайте люксового секонда продают под именем Татьяны Ковылиной. Как сообщает Super.ru, за полтора года существования страницы под именем Татьяны было продано одежды на 12 миллионов рублей.

Как отмечается, муж Ковылиной Юрий Шефлер не живет в России уже более 15 лет. Он покинул страну, когда его обвинили в присвоении бывших советских алкогольных брендов.

Отмечается, что семья проживает в Европе, а год назад Шефлер купил в Шотландии охотничье поместье за 31 млн долларов. Как отмечает Forbes, Юрий Шефлер владеет недвижимостью в Лондоне и Майами, виллой на Лазурном Берегу и двумя домами в Юрмале.