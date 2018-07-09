Японца посадили на год. Он создал скрытый майнер для геймеров

В Японии осудили безработного мужчину за скрытый майнинг в инструментах для читов в видеоиграх, сообщает Wccftech. Это может оказаться первым в мире подобным случаем.

Йошида Шинкару получил год тюрьмы с отсрочкой наказания на три года. Он встроил в читерское программное обеспечение скрытое решение для майнинга. Для этого использовалась программа Coinhive, которая добывает криптовалюту Monero.