Российские учёные создали самую маленькую рекламу фильма в мире

Специалистам удалось создать надпись "Человек-муравей и Оса". Она получилась не толще человеческого волоса.

Сотрудники Российского института фотонных технологий ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН своеобразно отметили выход в прокат фильма "Человек-муравей и Оса" студии Marvel. С помощью особой технологии они создали постер, который можно увидеть только через мощный микроскоп.

Образец создали с помощью технологии микростереолитографии. Его высота — меньше толщины человеческого волоса. В ходе этого метода учёные используют светочувствительный фотополимер, который затвердевает при взаимодействии с пучками света.