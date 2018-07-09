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Опубликовано 9 июля 2018, 06:30

Российские учёные создали самую маленькую рекламу фильма в мире

Фото: &copy; kinopoisk.ru

Фото: © kinopoisk.ru

Специалистам удалось создать надпись "Человек-муравей и Оса". Она получилась не толще человеческого волоса.

Сотрудники Российского института фотонных технологий ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН своеобразно отметили выход в прокат фильма "Человек-муравей и Оса" студии Marvel. С помощью особой технологии они создали постер, который можно увидеть только через мощный микроскоп.

Образец создали с помощью технологии микростереолитографии. Его высота — меньше толщины человеческого волоса. В ходе этого метода учёные используют светочувствительный фотополимер, который затвердевает при взаимодействии с пучками света.

Таким образом, слой за слоем лазер делает исходный состав твёрже с точностью в несколько нанометров. Это позволяет создавать сложные формы и рельефы.

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Сергей Сурепин
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