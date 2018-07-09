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Регион
Опубликовано 9 июля 2018, 06:55

Николас Кейдж озвучит чёрного Человека-паука

Фото: &copy;&nbsp;Danny Moloshok/Invision/AP

Фото: © Danny Moloshok/Invision/AP

Студия Sony пригласила звёздного актёра в свой новый супергеройский анимационный проект.

Стало известно, что создатели мультфильма "Человек-паук: Через вселенные" позвали Николаса Кейджа озвучить альтернативную версию супергероя. Актёр подарит свой голос Человеку-пауку с Земли-90214, весь мир которой выполнен в духе классических историй в жанре нуар.

Местный Питер Паркер, как и все остальные Пауки в мультивселенной, обладает знакомым набором суперспособностей. При этом он не брезгует огнестрельным оружием и в целом не отличается оптимистичным взглядом на мир.

Российская премьера ленты состоится 20 декабря.

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Сергей Сурепин
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