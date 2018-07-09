Николас Кейдж озвучит чёрного Человека-паука

Стало известно, что создатели мультфильма "Человек-паук: Через вселенные" позвали Николаса Кейджа озвучить альтернативную версию супергероя. Актёр подарит свой голос Человеку-пауку с Земли-90214, весь мир которой выполнен в духе классических историй в жанре нуар.

Местный Питер Паркер, как и все остальные Пауки в мультивселенной, обладает знакомым набором суперспособностей. При этом он не брезгует огнестрельным оружием и в целом не отличается оптимистичным взглядом на мир.