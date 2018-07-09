Netflix потратит на создание сериалов и фильмов более 12 млрд долларов
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В этом году сумма расходов сервиса превысит показатели большинства крупных студий или каналов.
В 2018 году расходы компании Netflix на создание оригинального контента могут составить от 12 до 13 миллиардов долларов, сообщает The Economist. Для сравнения: это больше, чем многие студии тратят на производство фильмов или телевизионных программ, не связанных со спортом.
До этого сумма расходов оценивалась в районе восьми миллиардов долларов. Большая часть названной суммы пойдёт на создание оригинальных фильмов.
Напомним, что только в этом году стриминговый сервис планирует выпустить 82 полнометражки. Это в несколько раз превышает показатели голливудских крупных фирм, вроде Warner Bros. (23 картины) и Disney (10 картин).