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Регион
Опубликовано 9 июля 2018, 09:44

Netflix потратит на создание сериалов и фильмов более 12 млрд долларов

Фото: &copy;&nbsp;AP Photo/Marcio Jose Sanchez

Фото: © AP Photo/Marcio Jose Sanchez

В этом году сумма расходов сервиса превысит показатели большинства крупных студий или каналов.

В 2018 году расходы компании Netflix на создание оригинального контента могут составить от 12 до 13 миллиардов долларов, сообщает The Economist. Для сравнения: это больше, чем многие студии тратят на производство фильмов или телевизионных программ, не связанных со спортом.

До этого сумма расходов оценивалась в районе восьми миллиардов долларов. Большая часть названной суммы пойдёт на создание оригинальных фильмов.

Напомним, что только в этом году стриминговый сервис планирует выпустить 82 полнометражки. Это в несколько раз превышает показатели голливудских крупных фирм, вроде Warner Bros. (23 картины) и Disney (10 картин).

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Сергей Сурепин
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