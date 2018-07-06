Сборная Бельгии победила Бразилию и стала вторым полуфиналистом ЧМ-2018

Динамичный футбол продемонстрировали команды Бельгии и Бразилии в Казани. Счёт был открыт на 13-й минуте. Бразилец Фернандиньо забил в собственные ворота, а уже спустя время Кевин Де Брёйне увеличил отрыв бельгийцев, забив с передачи Ромелу Лукаку.