Сборная Бельгии победила Бразилию и стала вторым полуфиналистом ЧМ-2018
Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
Динамичный футбол продемонстрировали команды Бельгии и Бразилии в Казани. Счёт был открыт на 13-й минуте. Бразилец Фернандиньо забил в собственные ворота, а уже спустя время Кевин Де Брёйне увеличил отрыв бельгийцев, забив с передачи Ромелу Лукаку.
Лишь на 76-й минуте бразилец Ренату Аугусто смог отыграть один мяч. Как итог 2:1 в пользу Бельгии. Бразилия покидает турнир.
Таким образом, в полуфинале бельгийская команда сыграет с Францией, которая ранее победила Уругвай (2:0).
Чемпионат мира.
Четвертьфинал.
Бразилия — Бельгия — 1:2.
Голы: Фернандиньо (13’, 0:1, автогол), Де Брёйне (31’, 0:2), Аугусто (76’, 1:2).