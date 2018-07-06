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Опубликовано 6 июля 2018, 19:54

Сборная Бельгии победила Бразилию и стала вторым полуфиналистом ЧМ-2018

Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Филиппов

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Динамичный футбол продемонстрировали команды Бельгии и Бразилии в Казани. Счёт был открыт на 13-й минуте. Бразилец Фернандиньо забил в собственные ворота, а уже спустя время Кевин Де Брёйне увеличил отрыв бельгийцев, забив с передачи Ромелу Лукаку.

Лишь на 76-й минуте бразилец Ренату Аугусто смог отыграть один мяч. Как итог 2:1 в пользу Бельгии. Бразилия покидает турнир.

Таким образом, в полуфинале бельгийская команда сыграет с Францией, которая ранее победила Уругвай (2:0).

Чемпионат мира.

Четвертьфинал.

Бразилия — Бельгия — 1:2.

Голы: Фернандиньо (13’, 0:1, автогол), Де Брёйне (31’, 0:2), Аугусто (76’, 1:2).

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Галина Глазко
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