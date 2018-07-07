Слуцкий начал работу в голландском "Витессе" с поражения

Обидчиком новой команды Леонида Слуцкого стал австрийский "Вольфсберг", победивший в товарищеском матче со счётом 2:1.

Голландский "Витесс", который возглавил российский специалист Леонид Слуцкий, потерпел поражение в первом матче под руководством нового главного тренера.

Обидчиком команды Слуцкого стал австрийский "Вольфсберг", победивший в товарищеской встрече со счётом 2:1.