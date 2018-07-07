Слуцкий начал работу в голландском "Витессе" с поражения
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Обидчиком новой команды Леонида Слуцкого стал австрийский "Вольфсберг", победивший в товарищеском матче со счётом 2:1.
Голландский "Витесс", который возглавил российский специалист Леонид Слуцкий, потерпел поражение в первом матче под руководством нового главного тренера.
Обидчиком команды Слуцкого стал австрийский "Вольфсберг", победивший в товарищеской встрече со счётом 2:1.
Напомним, россиянин пришёл в "Витесс" в начале июня. Контракт Слуцкого рассчитан на два года. Последним местом работы наставника был клуб английского чемпионшипа "Халл Сити". До переезда в Англию Слуцкий возглавлял московский ЦСКА и сборную России.