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Регион
Опубликовано 7 июля 2018, 01:32

Слуцкий начал работу в голландском "Витессе" с поражения

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Песня

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

Обидчиком новой команды Леонида Слуцкого стал австрийский "Вольфсберг", победивший в товарищеском матче со счётом 2:1.

Голландский "Витесс", который возглавил российский специалист Леонид Слуцкий, потерпел поражение в первом матче под руководством нового главного тренера.

Обидчиком команды Слуцкого стал австрийский "Вольфсберг", победивший в товарищеской встрече со счётом 2:1.

Напомним, россиянин пришёл в "Витесс" в начале июня. Контракт Слуцкого рассчитан на два года. Последним местом работы наставника был клуб английского чемпионшипа "Халл Сити". До переезда в Англию Слуцкий возглавлял московский ЦСКА и сборную России.

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Алексей Наумовец
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