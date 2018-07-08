Девочка, растопившая лёд между США и СССР. Как жила и погибла Саманта Смит

Оглавление Саманта Смит Письмо Звёздный час Катя Лычёва

После смерти Сталина советские руководители взяли курс на мирное сосуществование двух систем. Они всячески давали понять, что вовсе не горят желанием воевать с капиталистическим миром. Во всяком случае, начинать первыми. После нескольких всплесков конца 50-х — начала 60-х годов ситуация на фронтах холодной войны стабилизировалась. А с приходом Брежнева появилась новая политическая доктрина: не просто мирное сосуществование двух систем, а политика разрядки, которая должна была снизить вероятность серьёзного конфликта до минимума.

Новое ухудшение отношений началось уже в последние годы брежневской эпохи, когда СССР начал афганскую кампанию. Но по-настоящему плохими отношения между двумя сверхдержавами стали в начале 80-х. В Америке президентом стал Рональд Рейган, известный своим бескомпромиссным антикоммунизмом. В СССР к власти пришёл Юрий Андропов, славившийся не менее бескомпромиссными коммунистическими взглядами. В начале 1983 года Рейган публично провозгласил СССР империей зла и объявил о развёртывании стратегической оборонной инициативы, что вывело гонку вооружений на принципиально иной уровень. Именно в этот момент и появилась буквально из ниоткуда юная американская девочка Саманта Смит.

Саманта Смит

Фото © AP Photo

Саманта Смит родилась в июне 1972 года в маленьком городке Хоултон в штате Мэн. Население городка не превышало шести тысяч жителей, и Саманта до сих пор остаётся его самой знаменитой уроженкой — наряду с относительно известным бойцом ММА Маркусом Дэвисом. Городок находится неподалёку от канадской границы.

Отец Саманты преподавал английский язык и литературу в маленьком колледже Рикера. Мать была социальной работницей. Когда Саманте было пять лет, британская королева посетила с визитом Канаду, что стало событием в приграничном Хоултоне. Саманта даже написала письмо королеве и получила ответ. Видимо, тогда у неё и зародилась тяга к переписке с лидерами государств.

В 1978 году колледж Рикера закрылся, семья переехала в ещё более маленький городок — Манчестер в пригороде столицы штата Мэн Огасты. Отец Саманты устроился преподавателем литературы в университет штата. Мать стала работать в Департаменте социальных служб штата Мэн.

Письмо

Фото © AP Photo / Patricia Wellenbach

Саманта Смит была ничем не примечательной американской школьницей, не выделяясь на фоне миллионов таких же подростков. В ноябре 1982 года умер Брежнев, на посту главы СССР его сменил Юрий Андропов. Этому событию придавалось большое значение в США, новый советский лидер попал на обложку популярного журнала Time.

Андропов считался главным сторонником жёсткой линии в окружении Брежнева и воспринимался западными аналитиками и советологами как бескомпромиссный коммунистический догматик. Настораживала его причастность к КГБ и слава главного гонителя диссидентов. Учитывая отрицательную славу Андропова в западных странах и бескомпромиссность нового американского лидера Рейгана, надежд на улучшение отношений и новую политику разрядки было мало. Не случайно на обложку итогового номера за 1983 год журналисты Time поместили стоящих спиной друг к другу Рейгана и Андропова, что символизировало категоричную бескомпромиссность и недоговороспособность двух политиков.

По воспоминаниям матери Саманты, она как раз читала номер журнала с Андроповым, который не предвещал ничего хорошего для советско-американских отношений. Дочь подошла к ней и поинтересовалась, почему про Андропова столько пишут, но никто не поинтересовался конкретно у него, хочет ли он начать войну? Мать в силу возможностей растолковала 10-летней дочери суть холодной войны, после чего та предложила матери самой узнать это у Андропова, написав ему письмо.

Конечно, от столь несерьёзного по взрослым меркам предложения мать отмахнулась, посоветовав дочери самой сделать это. Саманту предложение вдохновило, тем более что она уже имела опыт переписки с государственными лидерами. Через несколько дней письмо американской школьницы ушло в Москву.

В письме она с детской непосредственностью поинтересовалась у "дорогого мистера Андропова", действительно ли он хочет начать войну и захватить весь мир? А если и не весь мир, то хотя бы США? В завершение она выразила мнение, что Бог создал мир, чтобы в нём никто не воевал и не враждовал, и если сделать так, как он хотел, то все на свете будут счастливы. Письмо заканчивалось точным обратным адресом Саманты и просьбой ответить на это письмо.

В Москве поначалу совершенно не оценили момент и переслали письмо в "Правду". Где в апреле оно было опубликовано в сокращённом виде. Причём в весьма специфическом контексте — дескать, посмотрите, как американская империалистическая военщина запугивает своих детей, что они думают, что СССР может начать войну. А ведь всем известно, что СССР стоит в авангарде борьбы за мир и т. д.

Скорее всего эта история так и закончилась бы, не успев начаться. Мало ли в мире маленьких девочек, которые пишут наивные письма государственным лидерам. Но несколько американских газет на следующий день вышли с материалами о том, что американская девочка написала письмо советскому лидеру. Так Саманта узнала, что письмо дошло до адресата.

Саманта с родителями. Фото © AP Photo / Boris Yurchencko

Однако ответ ей не приходил. Тогда настойчивая девочка написала письмо советскому послу Добрынину, поинтересовавшись, почему же мистер Андропов ей не ответил, ведь письмо дошло до него. Добрынин проработал послом в США четверть века, прекрасно понимал американские особенности и сразу же оценил потенциал этой истории. Трудно сказать, был ли инициатором именно Добрынин или в Москве сами осознали, что им представилась уникальная возможность. Так или иначе, уже в конце апреля Саманта получила письмо от мистера Андропова.

Оно было достаточно развёрнутым и было написано как на русском, так и на английском языках. Вряд ли его писал лично Андропов, но он точно был в курсе дела и вопрос явно согласовывался с ним. Советский лидер уверял американскую школьницу, что СССР не имеет никаких военных захватнических планов, а больше всего хочет жить в мире с другими государствами и народами, тем более с такой страной, как Соединённые Штаты Америки, с которыми СССР когда-то был союзником в самой страшной войне в истории человечества. А чтобы не быть голословным, Андропов пригласил Саманту посетить Советский Союз вместе с родителями, чтобы лично убедиться, что в СССР живут мирные и доброжелательные люди, совсем не помышляющие о войне.

Существуют конспирологические версии, согласно которым вся история с Самантой с самого начала была инициирована спецслужбами в попытке наладить контакт между двумя бескомпромиссными лидерами. Тем более что история про девочку, которая переписывается с лидером СССР, звучит слегка невероятно. Однако до сих не появилось ни явных, ни косвенных свидетельств в пользу этих конспирологических версий.

Тем не менее очевидно, что поездка Саманты была на руку обеим сторонам и без их желания она бы не состоялась. Американцы вполне могли настоять на том, чтобы Смит не ехала в СССР, — из опасений, что её семью там завербуют или они станут пешками в чужой политической игре. А в СССР их бы даже не стали звать и уж тем более организовывать им поездку на высшем уровне, если бы на то не было политической воли.

И Рейган, и Андропов были слишком крутыми лидерами, чтобы первыми публично пойти на компромисс. Но приглашение Саманты в СССР было сигналом Москвы Вашингтону, что Андропов, несмотря на свой имидж железного догматика, вовсе не настроен воинственно.

Кроме того, это был неплохой шанс для обеих стран улучшить общественное мнение о себе. Не секрет, что в то время оба государства подавали информацию друг о друге весьма однобоко. У американского зрителя после просмотра новостей могло сложиться мнение, что советские граждане строем маршируют в свободное от работы время, вместо общественного транспорта ездят на танках, а половину территории страны занимает бесконечный GULAG.

В свою очередь, у советских зрителей могло сложиться впечатление, что в Америке ужасающая нищета, миллионные армии безработных, которые вот-вот ринутся на штурм Белого дома, а чернокожих американцев расисты линчуют прямо на улицах.

Звёздный час

Фото © AP Photo / Pat Wellenbach

7 июля Саманта с родителями прилетела в СССР. Визит длился две недели, и за это время главная гостья Советского Союза осмотрела достопримечательности Москвы, Ленинграда, а также побывала в "Артеке". Отношение к гостям было подчёркнуто корректным, их не просили выступать с какими-то политическими речами или заявлениями, которые могли бы компрометировать их на родине. Саманте подарили пионерскую форму, но без галстука, дабы исключить любые политические спекуляции. Андропов, вероятно, встретился бы с семьёй, однако к тому времени он уже был сильно болен и встреча не состоялась.

Повсюду за Самантой следовали как советские, так и иностранные журналисты. Можно сказать, что её визит приподнял железный занавес над обеими странами. Миллионы советских зрителей впервые могли видеть обычную американскую семью — не каких-то специально отобранных левых активистов, а обычных американцев. Американские зрители — простых советских людей, не марширующих строем и не передвигающихся на танках.

Саманта вернулась на родину настоящей звездой. В родном штате её встретили огромным букетом роз, красной ковровой дорожкой, а домой из аэропорта её вёз шикарный лимузин. Вскоре Саманту пригласили в Японию, где она встретилась с премьером страны и выступила на детском симпозиуме, предложив свой вариант сдерживания: если каждый национальный лидер будет отправлять свою внучку или дочку на две недели в год пожить в другой стране, то войн между ними не будет.

Американские продюсеры быстро оценили харизму Саманты и её умение не смущаться перед камерами. Вскоре канал Disney пригласил её интервьюировать кандидатов в президенты от Демократической партии. Ей также стали давать роли в популярных сериалах. В качестве приглашённой звезды она поучаствовала в ситкоме "Чарльз в ответе". А вскоре ей дали одну из главных ролей в сериале "Лайм-стрит". По иронии судьбы, другую главную роль в сериале играл актер Лью Эйрс, который когда-то увёл жену у Рональда Рейгана, ещё в те далёкие годы, когда тот был лишь актёром фильмов категории В.















У популярности Саманты была и обратная сторона. 15-летний психопат Роберт Бардо начал преследовать её, настойчиво пытаясь встретиться. После её гибели он переключился на актрису Ребекку Шеффер, которую в конце концов убил и с тех пор отбывает пожизненное заключение без права освобождения.

25 августа 1985 года Саманта Смит, возвращавшаяся со съёмок сериала вместе со своим отцом, погибла в авиакатастрофе. Небольшой самолёт, в котором они находились, разбился при посадке из-за плохих метеоусловий. Саманте недавно исполнилось 13 лет.

Гибель Смит породила несколько конспирологических версий. Не то аварию подстроил КГБ, потому что её не удалось завербовать, не то это было ЦРУ, поскольку Смит удалось завербовать КГБ. Как обычно, никаких хотя бы косвенных свидетельств в пользу этих версий нет.

В СССР некоторое время после её гибели существовал настоящий культ Саманты. Её именем называли улицы, пионерские лагеря, астероиды и корабли.

Катя Лычёва

Вскоре после гибели Смит по инициативе организации "Дети как миротворцы", а также советской стороны был организован ответный визит с миссией мира. На этот раз советскую школьницу отправили знакомиться с Америкой. Был проведён очень жёсткий кастинг, по итогам которого из нескольких тысяч претенденток была выбрана ученица элитной "английской" спецшколы № 4 Екатерина Лычёва.

Поездка советской школьницы Кати Лычёвой в США, посвящённая памяти Саманты Смит, по приглашению американской общественной организации "Дети как миротворцы". Фото © РИА Новости / Мортон Биби

Катя Лычёва побывала в нескольких крупных американских городах, в Диснейленде, а также встретилась с президентом Рейганом. За ней пристально следили журналисты. Но повторить успех Смит ей всё же не удалось. Вроде бы всё в этой поездке было продумано, найдена харизматичная школьница, хорошо знающая английский язык и не стесняющаяся публики.

Перед отъездом её проинструктировали, как отвечать на те или иные острые вопросы о положении дел в Советском Союзе. Но в итоге Лычёва так и не стала звездой в Америке. Смит всё же обладала огромной харизмой, обезоруживающей и располагающей к себе как американских, так и советских граждан. А вот Лычёвой не удалось зацепить американцев так же сильно. Во время поездки к ней было приковано внимание прессы, но вскоре после отъезда интерес к ней исчез.

Тем не менее на некоторое время она стала очень популярной в Советском Союзе, где её знали практически все. Каждый школьник мечтал оказаться на её месте, чтобы побывать в американских магазинах и увидеть Диснейленд. Но и в СССР популярность Лычёвой оказалась скоротечной. На фоне начавшейся перестройки она быстро исчезла из поля зрения, поскольку всем стало не до неё.