Медведев встретится с президентом Хорватии в Сочи на игре сборных двух стран

Российский премьер Дмитрий Медведев встретится с хорватским лидером Колиндой Грабар-Китарович во время четвертьфинального поединка чемпионата мира между сборными двух стран в Сочи. Об этом сообщается в сообщении пресс-службы Правительства РФ.