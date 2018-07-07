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Регион
Опубликовано 7 июля 2018, 03:19

Медведев встретится с президентом Хорватии в Сочи на игре сборных двух стран

Фото: &copy; РИА Новости/Екатерина Штукина

Фото: © РИА Новости/Екатерина Штукина

Российский премьер Дмитрий Медведев встретится с хорватским лидером Колиндой Грабар-Китарович во время четвертьфинального поединка чемпионата мира между сборными двух стран в Сочи. Об этом сообщается в сообщении пресс-службы Правительства РФ.

Отмечается, что стороны будут обсуждать вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества Москвы и Загреба.

Напомним, матч 1/4 финала между командами России и Хорватии состоится в Сочи 7 июля. Начало игры — в 21:00 мск.

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Андрей Довлатов
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