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Регион
Опубликовано 7 июля 2018, 14:25

СК задержал первого руководителя тушения пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Фото: &copy;РИА Новости/Александр Патрин&nbsp;

Фото: ©РИА Новости/Александр Патрин 

Андрею Бурсину уже предъявлено обвинение, следствие намерено обратиться с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники СКР задержали руководителя службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрея Бурсина. Он первым прибыл на тушение пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове.

— Возбуждено уголовное дело в отношении начальника службы пожаротушения ФГКУ "Первый отряд ФПС по Кемеровской области" Андрея Бурсина по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность"), — сказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По версии следствия, Бурсин нарушил закон "О пожарной безопасности" и "Боевой устав подразделений пожарной охраны, определяющий порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ". Также он не организовал управление силами пожарно-спасательного гарнизона Кемерова на месте инцидента и не организовал надлежащим образом проведение разведки возгорания, уточняет Петренко.

Напомним, пожар в "Зимней вишне" произошёл 25 марта. В результате трагедии погибло 60 человек, большинство из них — дети. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого арестовано 10 человек.

Ранее Лайф писал о том, что МЧС продлило массовую проверку ТРЦ из-за трагедии в "Зимней вишне" до 30 июля.

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Евгений Грин
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