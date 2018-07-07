В Госдуме ответили на слова украинского экс-министра о захвате Крыма

В нижней палате парламента считают, что такими заявлениями Гриценко преследует личные интересы и снова хочет занять пост главы Минобороны.

Депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова бывшего главы Минобороны Украины Анатолия Гриценко о том, что Украина "закончится", если попробует "вернуть" полуостров силовым путём, сообщает РТ.

По словам Бальбека, такие высказывания могут быть связаны с тем, что на посту главы оборонного ведомства Гриценко славился попытками приблизить Украину к вступлению в Североатлантический альянс.

— Очевидно, о том, как поступит Запад, если Украина пойдёт на Крым, он знает лучше других, — заявил парламентарий.

Также он предположил, что такими заявлениями Гриценко преследует личные интересы и снова хочет занять пост министра обороны, когда завершится президентский срок Порошенко.

— Ввязывание в крупный конфликт для Украины станет крахом, не говоря уже о людских потерях и экономических. Возможно, Гриценко с нетерпением ждёт ухода режима Порошенко и снова метит на пост министра обороны, поэтому и вышел на политическое поле, — отметил Бальбек.

Ранее Гриценко заявил, что если Киев попробует силой отобрать Крым и Донбасс, Запад снимет санкции с РФ и введёт ограничительные меры против Украины, после чего она "закончится".

Крым вошёл в состав РФ в марте 2014 года после референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение.