Неймар назвал вылет сборной Бразилии с ЧМ самым грустным моментом в карьере
Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
По словам нападающего, мечта бразильцев не сбылась, однако страна не забудет о ней.
Нападающий сборной Бразилии Неймар назвал поражение от бельгийской команды в 1/4 финала чемпионата мира по футболу самым грустным моментом в своей карьере.
Posso dizer que é o momento mais triste da minha carreira, a dor é muito grande porque sabíamos que poderíamos chegar, sabíamos que tínhamos condições de irmos mais além, de fazer história .. mas não foi dessa vez. Difícil encontrar forças pra querer voltar a jogar futebol, mas tenho certeza que Deus me dará força suficiente pra enfrentar qualquer coisa, por isso nunca deixarei de te agradecer Deus, até mesmo na derrota... porque eu sei que o teu caminho é muito melhor do que o meu ❤️ Muito feliz em fazer parte desse time, estou orgulhoso de todos, interromperam nosso sonho mas não tiraram da nossa cabeça e nem dos nossos corações ❤️ . . . @nogueirafoto
— Я могу сказать, что это самый печальный момент в карьере. Моя боль велика, потому что мы знали, что могли пройти дальше, у нас была возможность, чтобы войти в историю... Но этого не произошло, — написал Неймар в своём "инстаграме".
Бразильский форвард добавил, что ему тяжело снова найти мотивацию играть в футбол, однако он "счастлив быть частью этой команды".
В пятницу, 6 июля, сборная Бразилия проиграла команде Бельгии со счётом 1:2. Голами отметились Фернандиньо (13’, 0:1, автогол), Де Брёйне (31’, 0:2) и Аугусто (76’, 1:2).