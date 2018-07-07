ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 июля 2018, 19:07

Неймар назвал вылет сборной Бразилии с ЧМ самым грустным моментом в карьере

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Астапкович

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

По словам нападающего, мечта бразильцев не сбылась, однако страна не забудет о ней.

Нападающий сборной Бразилии Неймар назвал поражение от бельгийской команды в 1/4 финала чемпионата мира по футболу самым грустным моментом в своей карьере.

— Я могу сказать, что это самый печальный момент в карьере. Моя боль велика, потому что мы знали, что могли пройти дальше, у нас была возможность, чтобы войти в историю... Но этого не произошло, — написал Неймар в своём "инстаграме".

Бразильский форвард добавил, что ему тяжело снова найти мотивацию играть в футбол, однако он "счастлив быть частью этой команды".

В пятницу, 6 июля, сборная Бразилия проиграла команде Бельгии со счётом 1:2. Голами отметились Фернандиньо (13’, 0:1, автогол), Де Брёйне (31’, 0:2) и Аугусто (76’, 1:2).

BannerImage
Артём Андреев
  • Новости
  • ЧМ-2018
  • Неймар
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar