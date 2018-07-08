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Регион
Опубликовано 8 июля 2018, 11:13

Первому руководителю тушения пожара в "Зимней вишне" продлили срок задержания

Фото: &copy;РИА Новости/Александр Патрин

Фото: ©РИА Новости/Александр Патрин

По версии следствия, Андрей Бурсин не организовал управление силами на месте инцидента, а также должным образом не организовал проведение разведки возгорания.

Первому руководителю тушения пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" Андрею Бурсину продлили срок задержания до 72 часов. Такое решение в отношении начальника службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы области принял Центральный районный суд Кемерова.

Как писал Лайф, Бурсин был задержан накануне. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

По версии следствия, Бурсин не организовал управление силами на месте инцидента, а также должным образом не организовал проведение разведки возгорания.

Напомним, пожар в ТЦ, в результате которого погибло 60 человек, произошёл 25 марта. На данный момент в рамках уголовного дела арестовано 10 человек.

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Майя Селезнёва
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