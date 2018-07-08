Первому руководителю тушения пожара в "Зимней вишне" продлили срок задержания
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По версии следствия, Андрей Бурсин не организовал управление силами на месте инцидента, а также должным образом не организовал проведение разведки возгорания.
Первому руководителю тушения пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" Андрею Бурсину продлили срок задержания до 72 часов. Такое решение в отношении начальника службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы области принял Центральный районный суд Кемерова.
Как писал Лайф, Бурсин был задержан накануне. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".
По версии следствия, Бурсин не организовал управление силами на месте инцидента, а также должным образом не организовал проведение разведки возгорания.
Напомним, пожар в ТЦ, в результате которого погибло 60 человек, произошёл 25 марта. На данный момент в рамках уголовного дела арестовано 10 человек.