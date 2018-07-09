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Опубликовано 9 июля 2018, 09:28

СМИ: Депутата Госдумы избили в Москве

Фото: &copy;РИА Новости/Евгений Биятов

Фото: ©РИА Новости/Евгений Биятов

У Сергея Жигарева диагностировали гематому, закрытую черепно-мозговую травму и кровоподтёки.

Депутата Госдумы от партии ЛДПР Сергея Жигарева избили в Москве. По данным СМИ, инцидент произошёл на улице Полины Осипенко, после чего парламентарий оказался в больнице с различными травмами.

Сергей Жигарев. Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко

Сергей Жигарев. Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко

В частности, у него подозревали перелом челюсти, что впоследствии не подтвердилось. В то же время сообщается, что у Жигарева диагностировали гематому, закрытую черепно-мозговую травму и кровоподтёки. От госпитализации он отказался.

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Майя Селезнёва
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