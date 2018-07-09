СМИ: Депутата Госдумы избили в Москве
Фото: ©РИА Новости/Евгений Биятов
У Сергея Жигарева диагностировали гематому, закрытую черепно-мозговую травму и кровоподтёки.
Депутата Госдумы от партии ЛДПР Сергея Жигарева избили в Москве. По данным СМИ, инцидент произошёл на улице Полины Осипенко, после чего парламентарий оказался в больнице с различными травмами.
Сергей Жигарев. Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко
В частности, у него подозревали перелом челюсти, что впоследствии не подтвердилось. В то же время сообщается, что у Жигарева диагностировали гематому, закрытую черепно-мозговую травму и кровоподтёки. От госпитализации он отказался.