СМИ: Депутата Госдумы избили в Москве

Депутата Госдумы от партии ЛДПР Сергея Жигарева избили в Москве. По данным СМИ, инцидент произошёл на улице Полины Осипенко, после чего парламентарий оказался в больнице с различными травмами.

В частности, у него подозревали перелом челюсти, что впоследствии не подтвердилось. В то же время сообщается, что у Жигарева диагностировали гематому, закрытую черепно-мозговую травму и кровоподтёки. От госпитализации он отказался.