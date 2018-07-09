Англичанам спрогнозировали беби-бум после победы сборной над Швецией

По оценкам экспертов, рождаемость в королевстве может подскочить аж на 10% — на пять тысяч младенцев.

Англичане так обрадовались выходу сборной в полуфинал чемпионата мира, что через девять месяцев следует ожидать резкого увеличения численности населения. О прогнозируемом скачке рождаемости написало издание The Sun.

По словам экспертов, после игры на ЧМ-2002, где Британия проиграла сборной Бразилии со счётом 1:2, было зафиксировано увеличение рождаемости на две тысячи младенцев спустя девять месяцев. В 1966 году победа англичан над немцами на чемпионате в Бразилии также вызвала высокий прирост рождаемости. В результате ЧМ-2018 рождаемость в королевстве может подскочить аж на 10% — на пять тысяч младенцев.