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Регион
Опубликовано 9 июля 2018, 10:03

Англичанам спрогнозировали беби-бум после победы сборной над Швецией

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

По оценкам экспертов, рождаемость в королевстве может подскочить аж на 10% — на пять тысяч младенцев.

Англичане так обрадовались выходу сборной в полуфинал чемпионата мира, что через девять месяцев следует ожидать резкого увеличения численности населения. О прогнозируемом скачке рождаемости написало издание The Sun.

По словам экспертов, после игры на ЧМ-2002, где Британия проиграла сборной Бразилии со счётом 1:2, было зафиксировано увеличение рождаемости на две тысячи младенцев спустя девять месяцев. В 1966 году победа англичан над немцами на чемпионате в Бразилии также вызвала высокий прирост рождаемости. В результате ЧМ-2018 рождаемость в королевстве может подскочить аж на 10% — на пять тысяч младенцев.

Напомним, 7 июля сборная Англии обыграла Швецию со счётом 2:0 и впервые за 28 лет пробилась в полуфинал чемпионата мира. Перевозбуждённые от успехов национальной команды болельщики устроили настоящий погром в магазине IKEA и разбили несколько автомобилей.

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Алёна Темирчиева
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