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Опубликовано 9 июля 2018, 09:54

Фильм "Человек-муравей и Оса" стал лидером по кассовым сборам в России и СНГ

Кадр фильма&nbsp;"Человек-муравей и Оса"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Человек-муравей и Оса"/ © Кинопоиск

В российский прокат новая кинолента про супергероев вселенной Marvel вышла 5 июля.

Фильм "Человек-муравей и Оса" занял первое место по кассовым сборам в России и СНГ за 5-8 июля. В указанный период лента собрала 345 миллионов рублей.

Картина Пейтона Рида вышел в российский прокат 5 июля. Лента из вселенной Marvel рассказывает о приключениях супергероя Человека-муравья, у которого в новом фильме появится напарница — Оса.

Второе место в российском прокате занял мультфильм "Суперсемейка 2", собрав 50,3 миллиона рублей за прошедшие выходные. Замыкает тройку лидеров криминальная комедия "8 подруг Оушена", собравшая 32,9 миллиона рублей.

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Сергей Сурепин
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