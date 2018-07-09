Фильм "Человек-муравей и Оса" стал лидером по кассовым сборам в России и СНГ
Кадр фильма "Человек-муравей и Оса"/ © Кинопоиск
В российский прокат новая кинолента про супергероев вселенной Marvel вышла 5 июля.
Фильм "Человек-муравей и Оса" занял первое место по кассовым сборам в России и СНГ за 5-8 июля. В указанный период лента собрала 345 миллионов рублей.
Картина Пейтона Рида вышел в российский прокат 5 июля. Лента из вселенной Marvel рассказывает о приключениях супергероя Человека-муравья, у которого в новом фильме появится напарница — Оса.
Второе место в российском прокате занял мультфильм "Суперсемейка 2", собрав 50,3 миллиона рублей за прошедшие выходные. Замыкает тройку лидеров криминальная комедия "8 подруг Оушена", собравшая 32,9 миллиона рублей.