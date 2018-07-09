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Регион
Опубликовано 9 июля 2018, 10:04

Netflix откажется от пользовательских рецензий

Фото &copy; Pixabay

Фото © Pixabay

Разработчики приняли решение заменить полноценные рецензии на систему оценивания "палец вверх, палец вниз".

Руководство онлайн-кинотеатра Netflix заявило о неэффективности пользовательских рецензий. В связи с этим компания удалит все отзывы, а также запретит оставлять их.

Вместо этого сервис получит систему оценивания "палец вверх, палец вниз". Возможность оставлять рецензии пропадёт с Netflix уже 30 июля, а в середине августа разработчики удалят уже написанные обзоры.

Напомним, год назад Netflix отказался от звёздочной системы оценок — её заменил механизм "палец вверх, палец вниз", благодаря которому, как сообщает компания, пользователи ставят оценки на 200% чаще.

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Сергей Сурепин
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