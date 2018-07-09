Автор "Стражей Галактики" советует фанатам "Звёздных войн" сходить к терапевту

Режиссёр "Стражей Галактики" Джеймс Ганн прокомментировал ситуацию с актёром Ахмедом Бестом, который исполнял роль Джа-Джа Бинкса в "Звёздных войнах". Ранее Бест заявил , что чуть не покончил с собой из-за шквала критики со стороны поклонников космической саги.

По мнению Ганна, фанатам "Звёздных войн" нужно расслабиться. В частности, он считает, что не нужно выплёвывать ненависть и негатив на тех, кто создаёт фильмы, даже если они получаются слабыми. Вместе с этим режиссёр считает, что если игра Беста негативно сказалась на детстве фанатов саги, то им стоит идти к терапевту, а не критиковать создателей "Звёздных войн".