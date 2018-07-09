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Регион
Опубликовано 9 июля 2018, 10:14

Автор "Стражей Галактики" советует фанатам "Звёздных войн" сходить к терапевту

Фото: &copy;&nbsp;Jordan Strauss/Invision/AP

Фото: © Jordan Strauss/Invision/AP

Постановщик популярного фильма обрушился с критикой на поклонников космической саги.

Режиссёр "Стражей Галактики" Джеймс Ганн прокомментировал ситуацию с актёром Ахмедом Бестом, который исполнял роль Джа-Джа Бинкса в "Звёздных войнах". Ранее Бест заявил, что чуть не покончил с собой из-за шквала критики со стороны поклонников космической саги.

По мнению Ганна, фанатам "Звёздных войн" нужно расслабиться. В частности, он считает, что не нужно выплёвывать ненависть и негатив на тех, кто создаёт фильмы, даже если они получаются слабыми. Вместе с этим режиссёр считает, что если игра Беста негативно сказалась на детстве фанатов саги, то им стоит идти к терапевту, а не критиковать создателей "Звёздных войн".

Напомним, ранее Ахмед Бест рассказал, что спустя двадцать лет после выхода на экраны фильма "Звёздные войны: Призрачная угроза" его карьера всё ещё страдает. Причина — роль Джа-Джа Бинкса в фильме режиссёра Джорджа Лукаса.

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Сергей Сурепин
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