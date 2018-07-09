Подрался с ухажёром бывшей. Стали известны детали избиения депутата Госдумы

Сообщается, депутат на протяжении долгого времени жил с девушкой, которая ушла от него и впоследствии познакомилась с другим молодым человеком. С парламентарием у неё произошёл конфликт. Утверждается, что Жигарев позвонил ей и потребовал вернуть все подаренные ранее вещи. Однако на встречу она пришла не одна, а с новым поклонником.