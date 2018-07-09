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Регион
Опубликовано 9 июля 2018, 11:09

Подрался с ухажёром бывшей. Стали известны детали избиения депутата Госдумы

Сергей Жигарев. Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Федоренко

Сергей Жигарев. Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко

По данным СМИ, Сергей Жигарев потребовал, чтобы экс-возлюблённая вернула все подарки.

Стали известны некоторые подробности избиения депутата Госдумы Сергея Жигарева в Москве. По данным СМИ, парламентарий подрался с новым ухажёром своей бывшей возлюбленной.

Сообщается, депутат на протяжении долгого времени жил с девушкой, которая ушла от него и впоследствии познакомилась с другим молодым человеком. С парламентарием у неё произошёл конфликт. Утверждается, что Жигарев позвонил ей и потребовал вернуть все подаренные ранее вещи. Однако на встречу она пришла не одна, а с новым поклонником.

Как ранее писал Лайф, парламентарий оказался в больнице с гематомой, закрытой черепно-мозговой травмой и кровоподтёками. От госпитализации он отказался.

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Майя Селезнёва
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