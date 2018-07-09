Названы самые продаваемые игры первой половины 2018 года
Фото © Ubisoft Montreal
Сервис цифровой дистрибуции Steam опубликовал список самых популярных игр первой половины этого года.
Компания Valve создала список игр, которые лучше всего продались за отчётный период. Участие в рейтинге принимали абсолютно все проекты, доступные в Steam.
Первое место занял симулятор футбола на машинах Rocket League. Следом идут Warhammer: Vermintide 2, Warframe, Grand Theft Auto V и Far Cry 5. Популярная королевская битва PUBG заняла только шестое место. За ней следуют Jurassic World: Evolution, Dota 2, Civilization VI, Counter-Strike: Global Offensive, Kingdom Come: Deliverance и Rainbow Six Siege.
Напомним, ранее сервис по сбору оценок и рецензий Metacritic назвал лучшие игры первой половины 2018 года.