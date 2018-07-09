Названы самые продаваемые игры первой половины 2018 года

Сервис цифровой дистрибуции Steam опубликовал список самых популярных игр первой половины этого года.

Компания Valve создала список игр, которые лучше всего продались за отчётный период. Участие в рейтинге принимали абсолютно все проекты, доступные в Steam.

Первое место занял симулятор футбола на машинах Rocket League. Следом идут Warhammer: Vermintide 2, Warframe, Grand Theft Auto V и Far Cry 5. Популярная королевская битва PUBG заняла только шестое место. За ней следуют Jurassic World: Evolution, Dota 2, Civilization VI, Counter-Strike: Global Offensive, Kingdom Come: Deliverance и Rainbow Six Siege.