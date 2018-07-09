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Опубликовано 9 июля 2018, 10:34

Названы самые продаваемые игры первой половины 2018 года

Фото &copy; Ubisoft Montreal&nbsp;

Фото © Ubisoft Montreal 

Сервис цифровой дистрибуции Steam опубликовал список самых популярных игр первой половины этого года.

Компания Valve создала список игр, которые лучше всего продались за отчётный период. Участие в рейтинге принимали абсолютно все проекты, доступные в Steam.

Первое место занял симулятор футбола на машинах Rocket League. Следом идут Warhammer: Vermintide 2, Warframe, Grand Theft Auto V и Far Cry 5. Популярная королевская битва PUBG заняла только шестое место. За ней следуют Jurassic World: Evolution, Dota 2, Civilization VI, Counter-Strike: Global Offensive, Kingdom Come: Deliverance и Rainbow Six Siege.

Напомним, ранее сервис по сбору оценок и рецензий Metacritic назвал лучшие игры первой половины 2018 года.

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Сергей Сурепин
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