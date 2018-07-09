"Суперсемейка 2" стала самым кассовым мультфильмом за историю проката в США

Предыдущий рекорд принадлежал ленте "В поисках Дори". У неё было 486,3 миллиона долларов. Что же касается мирового проката, то в нём вторая "Суперсемейка" собрала 772,7 миллиона долларов.

Также следует добавить, что на первом месте по сборам за прошедшие выходные оказался фильм "Человек-муравей и Оса". Лента собрала 76 миллионов долларов в США и около 161 миллиона долларов по всему миру. Это на 45% больше, чем сборы первой части в первые выходные.