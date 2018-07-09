"Суперсемейка 2" стала самым кассовым мультфильмом за историю проката в США
Кадр из мультфильма “Суперсемейка 2”/kinopoisk.ru
Новая анимационная лента рассказывает о приключениях семьи супергероев, которые пытаются жить обычной жизнью.
По итогам четвёртого уик-энда в американском прокате мультфильм "Суперсемейка-2" собрал 31,9 миллиона долларов. Общие кассовые сборы ленты в США составили 507,2 миллиона долларов. Это делает картину самым кассовым мультфильмом в истории США.
Предыдущий рекорд принадлежал ленте "В поисках Дори". У неё было 486,3 миллиона долларов. Что же касается мирового проката, то в нём вторая "Суперсемейка" собрала 772,7 миллиона долларов.
Также следует добавить, что на первом месте по сборам за прошедшие выходные оказался фильм "Человек-муравей и Оса". Лента собрала 76 миллионов долларов в США и около 161 миллиона долларов по всему миру. Это на 45% больше, чем сборы первой части в первые выходные.