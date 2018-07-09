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Опубликовано 9 июля 2018, 15:06

"Суперсемейка 2" стала самым кассовым мультфильмом за историю проката в США

Кадр из мультфильма &ldquo;Суперсемейка 2&rdquo;/kinopoisk.ru

Кадр из мультфильма “Суперсемейка 2”/kinopoisk.ru

Новая анимационная лента рассказывает о приключениях семьи супергероев, которые пытаются жить обычной жизнью.

По итогам четвёртого уик-энда в американском прокате мультфильм "Суперсемейка-2" собрал 31,9 миллиона долларов. Общие кассовые сборы ленты в США составили 507,2 миллиона долларов. Это делает картину самым кассовым мультфильмом в истории США.

Предыдущий рекорд принадлежал ленте "В поисках Дори". У неё было 486,3 миллиона долларов. Что же касается мирового проката, то в нём вторая "Суперсемейка" собрала 772,7 миллиона долларов.

Также следует добавить, что на первом месте по сборам за прошедшие выходные оказался фильм "Человек-муравей и Оса". Лента собрала 76 миллионов долларов в США и около 161 миллиона долларов по всему миру. Это на 45% больше, чем сборы первой части в первые выходные.

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Сергей Сурепин
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