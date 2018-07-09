Google раздаст интернет в Африке с помощью воздушных шаров

Над Кенией будут парить аэростаты и обеспечивать население высокоскоростным Интернетом.

Alphabet, материнская компания Google, намерена подключить Кению к высокоскоростному интернету с помощью аэростатов. Компания уже договорилась о развёртывании проекта Project Loon на территории африканского государства, сообщает UberGizmo.

Интернет будет раздаваться над удалёнными районами Кении, не подключёнными к глобальной Сети. По словам министра коммуникаций и информации Кении Джо Мучеру, на данный момент Alphabet ведёт переговоры с местными провайдерами. "Как только стороны договорятся, каждая часть Кении будет подключена к интернету", — заявил чиновник.