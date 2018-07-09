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Регион
Опубликовано 9 июля 2018, 14:27

Google раздаст интернет в Африке с помощью воздушных шаров

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Над Кенией будут парить аэростаты и обеспечивать население высокоскоростным Интернетом.

Alphabet, материнская компания Google, намерена подключить Кению к высокоскоростному интернету с помощью аэростатов. Компания уже договорилась о развёртывании проекта Project Loon на территории африканского государства, сообщает UberGizmo.

Интернет будет раздаваться над удалёнными районами Кении, не подключёнными к глобальной Сети. По словам министра коммуникаций и информации Кении Джо Мучеру, на данный момент Alphabet ведёт переговоры с местными провайдерами. "Как только стороны договорятся, каждая часть Кении будет подключена к интернету", — заявил чиновник.

В октябре 2017 года Alphabet успешно апробировала технологию раздачи Интернета через аэростаты. Тогда компания запустила устройства в воздух над территорий Пуэрто-Рико, пострадавшей от урагана "Мария". Сообщалось, что аэростаты заменили телекоммуникационные вышки, 83% которых вышло из строя.

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Андрей Ставицкий
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