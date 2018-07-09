Культовая игра WarCraft 3 получит крупное обновление
Фото © Blizzard Entertainment
Разработчики продолжают заниматься развитием проекта даже спустя 16 лет после его выхода.
Компания Blizzard сообщила о том, что игра WarCraft 3 в ближайшее время получит крупное обновление. Это стало известно после того, как разработчики выпустили обновление 1.30 на тестовых серверах.
В новом патче, который доступен пока не всем игрокам, разработчики изменили способности некоторых героев, карты, алгоритмы построек, сбалансировали параметры юнитов. Вместе с этим команда продолжает исправлять старые баги игрового клиента.
Напомним, игра WarCraft 3 вышла 3 июля 2002 года. В своё время ей удалось покорить сердца геймеров, а также стать одной из самых популярных киберспортивных дисциплин.