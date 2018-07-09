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Регион
Опубликовано 9 июля 2018, 14:05

Культовая игра WarCraft 3 получит крупное обновление

Фото &copy; Blizzard Entertainment&nbsp;

Фото © Blizzard Entertainment 

Разработчики продолжают заниматься развитием проекта даже спустя 16 лет после его выхода.

Компания Blizzard сообщила о том, что игра WarCraft 3 в ближайшее время получит крупное обновление. Это стало известно после того, как разработчики выпустили обновление 1.30 на тестовых серверах.

В новом патче, который доступен пока не всем игрокам, разработчики изменили способности некоторых героев, карты, алгоритмы построек, сбалансировали параметры юнитов. Вместе с этим команда продолжает исправлять старые баги игрового клиента.

Напомним, игра WarCraft 3 вышла 3 июля 2002 года. В своё время ей удалось покорить сердца геймеров, а также стать одной из самых популярных киберспортивных дисциплин.

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Сергей Сурепин
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