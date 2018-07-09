Культовая игра WarCraft 3 получит крупное обновление

Разработчики продолжают заниматься развитием проекта даже спустя 16 лет после его выхода.

Компания Blizzard сообщила о том, что игра WarCraft 3 в ближайшее время получит крупное обновление. Это стало известно после того, как разработчики выпустили обновление 1.30 на тестовых серверах.

В новом патче, который доступен пока не всем игрокам, разработчики изменили способности некоторых героев, карты, алгоритмы построек, сбалансировали параметры юнитов. Вместе с этим команда продолжает исправлять старые баги игрового клиента.