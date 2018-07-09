Посольству КНДР неизвестно о "появлении" самолёта Ким Чен Ына во Владивостоке
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В Посольстве Северной Кореи в России заявили, что не обладают информацией о том, посещал ли самолёт КНДР Владивосток.
— Не в курсе, не знаем, — приводит РИА "Новости" комментарий дипломатов.
Напомним, ранее южнокорейское агентство Рёнхап сообщило, что в аэропорту Владивостока сегодня был замечен самолёт, на котором обычно летает лидер КНДР и другие высокопоставленные чиновники страны. Отмечалось, что официальные лица КНДР могли посетить Россию для подготовки визита Ким Чен Ына.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Кремль не располагает какой-либо информацией на этот счёт.