Посольству КНДР неизвестно о "появлении" самолёта Ким Чен Ына во Владивостоке

В Посольстве Северной Кореи в России заявили, что не обладают информацией о том, посещал ли самолёт КНДР Владивосток.

— Не в курсе, не знаем, — приводит РИА "Новости" комментарий дипломатов.

Напомним, ранее южнокорейское агентство Рёнхап сообщило, что в аэропорту Владивостока сегодня был замечен самолёт, на котором обычно летает лидер КНДР и другие высокопоставленные чиновники страны. Отмечалось, что официальные лица КНДР могли посетить Россию для подготовки визита Ким Чен Ына.