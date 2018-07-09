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Регион
Опубликовано 9 июля 2018, 12:04

Посольству КНДР неизвестно о "появлении" самолёта Ким Чен Ына во Владивостоке

Фото: &copy;РИА Новости/Евгения Новоженина

Фото: ©РИА Новости/Евгения Новоженина

В Посольстве Северной Кореи в России заявили, что не обладают информацией о том, посещал ли самолёт КНДР Владивосток.

— Не в курсе, не знаем, — приводит РИА "Новости" комментарий дипломатов.

Напомним, ранее южнокорейское агентство Рёнхап сообщило, что в аэропорту Владивостока сегодня был замечен самолёт, на котором обычно летает лидер КНДР и другие высокопоставленные чиновники страны. Отмечалось, что официальные лица КНДР могли посетить Россию для подготовки визита Ким Чен Ына.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Кремль не располагает какой-либо информацией на этот счёт.

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Андрей Григорьев
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