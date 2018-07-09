Владельцы Nintendo Switch жалуются на трещины на приставке

Пока что пользователи и разработчики не могут определить, почему игровая консоль даёт трещину.

Владельцы Nintendo Switch начали жаловаться на то, что на корпусе консоли появляются большие трещины. Геймеры думали, что такая проблема появилась только лично у них, однако после оказалось, что поломка стала массовой.

Пользователи начали активно обсуждать появившуюся проблему. В основном они появляются на углах консоли. По мнению большинства, проблема происходит из-за постоянного нагревания и остывания консоли.