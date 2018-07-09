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Опубликовано 9 июля 2018, 14:15

Назван состав сборной России на чемпионат мира по Overwatch

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/Marco Verch

Фото: © flickr.com/Marco Verch

Очередной киберспортивный турнир будет проходить в августе этого года. Команду ждёт игра с Южной Кореей.

Сборная России объявила состав на чемпионат мира по Overwatch. На ролях поддержки играют Денис Bezpalivo Хошобин, Vlad, Андрей Engh Шолохов и Александр MayN Мухин.

На позицию танков вызвали Алексея Alexey Ткачева, Илью Txao Макарова, Дениса Tonic Рулёва и REZ. За основной урон команды будут отвечать Георгий ShaDowBurn Гуща, Станислав Mistakes Данилов, Андрей uNFixed Леонов и Илья NLaaeR Коппалов.

Подбором состава занимались главный менеджер сборной Рубен Rubikon Зурабян и тренер Дмитрий Dikker Борисенков. Сборная РФ попала в одну группу с Южной Кореей, которая принимает один из отборочных этапов чемпионата мира. Кроме них, на квалификацию приедут Финляндия, Япония, Тайвань и Гонконг. Матчи состоятся 17-19 августа.

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Сергей Сурепин
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