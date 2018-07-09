Киберспорт попал в китайские учебники
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Автор китайского учебника по написанию текстов подготовил примерную статью про лидера SK Telecom T1 Ли Faker Сан Хёка.
Киберспорт продолжает наращивать популярность во всём мире. Одного из самых популярных игроков включили в китайский учебник.
Автор посвятил статью игроку команды SK Telecom T1 Ли Сан Хёку, который известен под псевдонимом Faker. В статье коротко пересказывается биография игрока: от отличника в школе до трёхкратного чемпиона мира по League of Legends.
Напомним, Faker выступает за команду SK Telecom T1 с 2013 года. Помимо трёх чемпионатов мира он выиграл три межсплитовых турнира и семь корейских соревнований. Журналисты, аналитики и киберспортсмены в течение нескольких лет считали Фейкера лучшим игроком мира в League of Legends.