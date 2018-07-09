Киберспорт попал в китайские учебники

Автор китайского учебника по написанию текстов подготовил примерную статью про лидера SK Telecom T1 Ли Faker Сан Хёка.

Киберспорт продолжает наращивать популярность во всём мире. Одного из самых популярных игроков включили в китайский учебник.

Автор посвятил статью игроку команды SK Telecom T1 Ли Сан Хёку, который известен под псевдонимом Faker. В статье коротко пересказывается биография игрока: от отличника в школе до трёхкратного чемпиона мира по League of Legends.