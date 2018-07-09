Китайцы рекламируют нелегальные программы на серверах PUBG в США
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Связано это с тем, что на серверах Северной Америки сломался ограничитель пинга в игре.
В Северной Америке перестал работать лимит пинга, сообщили разработчики. Из-за этого на серверах снова появились китайские игроки, которые рекламируют читы в голосовом чате.
Проблема с ограничителем сказалась на качестве проведения матчей, так как клиент PUBG применяет компенсацию лагов даже для пользователей с пингом 400 миллисекунд. Из-за этого по таким игрокам практически невозможно попасть, а точные выстрелы засчитываются не всегда.
Разработчики PUBG уже работают над устранением неполадок. Ранее ограничитель пинга пришлось ввести в связи с тем, что геймеры требовали не выпускать китайцев за пределы их серверов из-за высокого количества читеров.