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Регион
Опубликовано 9 июля 2018, 14:46

Китайцы рекламируют нелегальные программы на серверах PUBG в США

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Связано это с тем, что на серверах Северной Америки сломался ограничитель пинга в игре.

В Северной Америке перестал работать лимит пинга, сообщили разработчики. Из-за этого на серверах снова появились китайские игроки, которые рекламируют читы в голосовом чате.

Проблема с ограничителем сказалась на качестве проведения матчей, так как клиент PUBG применяет компенсацию лагов даже для пользователей с пингом 400 миллисекунд. Из-за этого по таким игрокам практически невозможно попасть, а точные выстрелы засчитываются не всегда.

Разработчики PUBG уже работают над устранением неполадок. Ранее ограничитель пинга пришлось ввести в связи с тем, что геймеры требовали не выпускать китайцев за пределы их серверов из-за высокого количества читеров.

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Сергей Сурепин
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