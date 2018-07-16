Любимый замок Майкла Дугласа и Джека Николсона продают за 326 млн

В Шотландии выставили на продажу роскошный средневековый замок Акергил, расположенный в исторической области у побережья пролива Пентленд-Ферт и Северного моря.

Фото: Daily Mail

Акергил был основан в конце XV века, а расширен — в середине XIX века знаменитым шотландским архитектором Дэвидом Брюсом.

Фото: Daily Mail

Окончательное его обновление произошло уже в наши дни...

Фото: Daily Mail

Это удивительное место было очень популярно среди туристов, долгое время его использовали в качестве отеля.

Фото: Daily Mail

В Акергиле есть 32 спальни, 31 ванная комната, огромная сводчатая гостиная, комната для курения, зал для переговоров и деловых встреч, бильярдная, столовая, винный погреб.

Фото: Daily Mail

Фото: Daily Mail

Этот замок раньше пытались выставить за высокую стоимость — пять миллионов фунтов (418 млн рублей), но покупатель всё не находился. Сейчас же пришлось цену снизить до рекордно низкой стоимости — 3,9 млн фунтов (326 млн рублей).

Фото: Daily Mail

Фото: Daily Mail

Стоит отметить, что к замку прилегают ещё 12 гектаров земли.

Фото: Daily Mail

Фото: Daily Mail

Эту роскошную недвижимость с чудесным видом можно использовать не обязательно для постоянного или временного жилья, но и в качестве частной резиденции или места для проведения корпоративных встреч.

Фото: Daily Mail

Фото: Daily Mail

В своё время Акергил был популярен среди знаменитых актёров и влиятельных людей, таких как британский миллиардер и основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон; шотландский актёр, музыкант и ведущий, командор ордена Британской империи Билли Коннолли; американский актёр, кинорежиссёр и продюсер Джек Николсон, американский актёр и продюсер, обладатель двух премий "Оскар" Майкл Дуглас и многих других.

Фото: Daily Mail