В Госдуме сочли недостаточно жёсткой реакцию FIFA на выходку хорвата Виды на ЧМ

По мнению Свищёва, попытка футболистов оправдаться за сказанное не отменяет того, что это было "очень некрасиво".

Предупреждение от FIFA вряд ли остановит защитника сборной Хорватии Домагоя Виду от выходок, подобных произошедшей после матча с российской командой на ЧМ-2018. Это мнение выразил член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв.

— Я всё же считаю недостаточной реакцию FIFA на высказывание футболиста Виды. Я не думаю, что предупреждение федерации остановит его от подобных заявлений с политическим подтекстом на поле в будущем, — подчеркнул депутат.

Публикация от FootballHub (@footballhub_ua) 7 Июл 2018 в 3:31 PDT

По мнению Свищёва, попытка футболистов оправдаться за свои действия не отменяет того, что это было "очень некрасиво". При этом парламентарий приветствовал решение Хорватского футбольного союза, который молниеносно отреагировал на высказывания и отстранил Огнена Вукоевича от ЧМ-2018.

Депутат добавил, что мундиаль "показывает, что футбол возможен без политики", несмотря на отдельные попытки его политизировать.