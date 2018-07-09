Ежегодный рост пенсий на уровне около тысячи рублей будет прописан в законе

Максим Топилин напомнил, что к 2024 году запланирован выход на параметры пенсии около 20 тысяч рублей.

Ежегодный рост пенсий на уровне около тысячи рублей в год, который предусмотрен с 2019 года, будет прописан в законе. Об этом сообщил глава Минтруда Максим Топилин, отметив, что проект закона об объёмах индексации пенсий неработающим пенсионерам будет внесён в правительство одновременно с федеральным бюджетом.

Министр напомнил, что начиная со следующего года пенсии ежегодно будут повышаться примерно на тысячу рублей и к 2024 году запланирован выход на параметры пенсии около 20 тысяч рублей.

— Это те параметры, которые предусмотрены, и они будут отфиксированы в правительственных документах, — отметил Топилин во время нулевого чтения законопроекта в Общественной палате, добавив, что все деньги от повышения пенсионного возраста пойдут на нынешние выплаты действующим пенсионерам.

По словам главы Минтруда, расчёты показывают, что в 2019 году пенсии проиндексируют примерно на 7% при инфляции в 3%, то есть в два раза выше инфляции.