Экс-премьер Украины: Вида подхватил русофобию в киевском "Динамо"

Николай Азаров осудил выходку хорватского футболиста на ЧМ-2018 и напомнил, что спорт – не место для политики.

Экс-глава Правительства Украины Николай Азаров считает, что защитник сборной Хорватии Домагой Вида должен быть наказан за русофобский выпад после матча в олимпийском Сочи. По мнению Азарова, на политические взгляды хорвата повлияла его карьера в киевском "Динамо". Об этом он заявил в интервью НСН.

— Что касается выходки, кричать бандеровские лозунги — не самый лучший способ. Этот деятель играл в киевском "Динамо", видимо, там "подхватил" все эти лозунги, — рассуждает политик. — Русофобия в Хорватии — дело традиционное. Связано это с поддержкой Сербии Российской Федерацией. Но спорт — не лучшее место для политики.

Как уже сообщал Лайф, после 1/4 финала ЧМ-2018, где сборная Хорватии одержала победу над Россией в серии пенальти, появилось видео хорватской команды. Там защитник сборной Домагой Вида крикнул фразу: "Слава Украине", а член команды Вукоевич сказал, что посвящает эту победу Украине.

Вида отделался предупреждением от ФИФА, а Вукоевич был отстранён от участия в мундиале 2018 года.