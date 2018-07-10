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Регион
Опубликовано 10 июля 2018, 07:26

СК просит арестовать на два месяца руководителя тушения пожара в "Зимней вишне"

Фото: &copy; РИА Новости/Михаил Воскресенский

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Следствие попросило суд арестовать на два месяца начальника службы пожаротушения Андрея Бурсина, который первым прибыл на место возгорания в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, сообщает ТАСС.

Бурсин был задержан 7 июля, позднее ему продлили срок задержания до 72 часов. Его подозревают в халатности при работе на месте инцидента.

Напомним, пожар в ТЦ "Зимняя вишня", в результате которого погибло 60 человек, произошёл 25 марта в Кемерове. На данный момент в рамках уголовного дела арестовано 10 человек.

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Александра Вишнякова
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