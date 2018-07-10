СК просит арестовать на два месяца руководителя тушения пожара в "Зимней вишне"

Следствие попросило суд арестовать на два месяца начальника службы пожаротушения Андрея Бурсина, который первым прибыл на место возгорания в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, сообщает ТАСС.

Бурсин был задержан 7 июля, позднее ему продлили срок задержания до 72 часов. Его подозревают в халатности при работе на месте инцидента.