СК просит арестовать на два месяца руководителя тушения пожара в "Зимней вишне"
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Следствие попросило суд арестовать на два месяца начальника службы пожаротушения Андрея Бурсина, который первым прибыл на место возгорания в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, сообщает ТАСС.
Бурсин был задержан 7 июля, позднее ему продлили срок задержания до 72 часов. Его подозревают в халатности при работе на месте инцидента.
Напомним, пожар в ТЦ "Зимняя вишня", в результате которого погибло 60 человек, произошёл 25 марта в Кемерове. На данный момент в рамках уголовного дела арестовано 10 человек.