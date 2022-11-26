Столовая для чекистов, свадьба Брежневой и торт: История ресторана "Прага" В этом году легендарный московский ресторан "Прага" отмечает 150-летний юбилей. У него крайне богатая и непростая история. 26 ноября, 01:40 6870 6870 Обложка © ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Если в XIХ веке это была всего лишь третьесортная забегаловка, то со временем он превратился в место, где пил Сергей Есенин, отмечал праздники Илья Репин, столовался Маяковский.

Забегаловка с сыром "Бри"

Фото © РИА Новости

Здание, в котором сейчас размещается ресторан "Прага", было построено в конце XVIII века. Здесь находился доходный дом Веры Фирсановой (многоквартирное здание для сдачи жилья в аренду).

В 1872 году здесь был открыт трактир средней руки. Основным контингентом были извозчики с Арбатской площади, которые в шутку называли его "Брага".

Писатель Пётр Боборыкин в романе "Китай-город", вышедшем в 1882 году, описывал, что в "старой доброй "Праге" можно было достать, например, сыр "Бри".

— Раз как-то, ещё вольным слушателем, он шёл с двумя приятелями по Арбату, часу в двенадцатом. И всем захотелось есть. Они поднялись в этот самый трактир, сели в угловую комнату. Кто-то из них спросил сыру "Бри". Его не оказалось, но половой вызвался достать. Принесли целый круг. Запивая пивом, они весь его съели, — описывается в романе.

Но вплоть до конца XIX века контингент заведения не менялся — в основном извозчики и те, кто снимал квартиру поблизости. Уж больно любили заведение из-за его невысоких цен.

Из третьесортного трактира в местечко для интеллигенции

В 1896 году (по другим данным — в 1898-м) купец Семён Тарарыкин выигрывает это заведение у хозяев в бильярд. Как пишет Алексей Митрофанов в книге "Прогулки по старой Москве", купец прекрасно понимал, какой райский уголок ему достался: Арбат, Бульварное кольцо, Поварская улица. Здание было решено переделывать под совершенно другую публику.

Здание надстроили, расширили, на крыше даже установили зимний сад и сделали открытую террасу. Зеркала, светильники, лепнина и даже фирменная посуда — чего только не было в обновлённом ресторане!

Фото © РИА Новости / Юрий Артамонов

Тарарыкин распорядился сделать один большой зал и ещё пять поменьше. Заведовал перестройкой архитектор Лев Кекушев. На нововведения потребовалось много времени — заведение открыли только в 1902 году.

То, что купец, мягко говоря, попал в точку, стало понятно в первые же месяцы работы. Интеллигенция на ура восприняла заведение, сделанное по последнему писку моды. А некоторые писатели увековечивали его рекламу в своих произведениях. Например, писатель Борис Зайцев называл это место "сладостным магнитом".

— Восседает Прага, сладостный магнит. В цветах, и в музыке, бокалах и сиянье жемчугов, под звон ножей, тарелок веселится шумная Москва, ни о чём не гадающая, нынче живущая, завтра сходящая, полумиллионная, полубогемская, сытая и ветром подбитая, и талантливая и распущенная, — пишет он в рассказе "Улица св. Николая".

До 1917 года здесь побывали и Иван Бунин, и Александр Блок, и Максим Горький, и Александр Куприн, и Сергей Есенин.

Здесь же весной 1913 года отмечал Илья Репин восстановление своей картины "Иван Грозный и его сын Иван" после того, как в Третьяковской галерее ее порезали ножом. Во время торжества Федор Шаляпин сравнил искусство с солнцем, которого лишены только те, кто лежит под землей.

Напомним, 29-летний душевнобольной старообрядец-иконописец Абрам Балашов исполосовал на картине лицо Грозного ножом в январе 1913 года. Хранитель Третьяковской галереи Егор Хруслов после произошедшего покончил с собой. Репин был уверен, что его творение восстановлению не подлежит, однако его смогли переубедить. В итоге к весне 1913 года шедевр был восстановлен.

Чем кормили

Ну и, конечно, куда без кулинарных изысков! Так, в "Праге" особой популярностью пользовались комплексные обеды.

Один такой обед стоил 1,25 рубля (средняя зарплата рабочего к тому моменту составляла около 24 рублей). Но, правда, и кормили по-царски. Консоме, пирожки, сладкое, расстегаи, салат, телятина, рябчики и кофе.

Фото © РИА Новости / Борис Бабанов

Был и более дорогой вариант — за два рубля с полтиной вам предлагали отведать консоме, суп, пирожки, цыплят, цветную капусту с соусом, перепёлок, а также десерт.

Фирменное блюдо — расстегаи пополам — из стерляди и осетрины.

Революции

Заведению удалось выжить после Февральской революции, но после Октябрьской его национализировали и закрыли. Вместо ресторана для интеллигенции и богачей здесь открыли драматические курсы, после этого — книжный магазин, библиотеку.

В 1924 году здесь открылась общедоступная столовая Моссельпрома. О ней писал Владимир Маяковский: "Там весело, чисто, светло и уютно, обеды вкусны и пиво немутно!"

И, кстати, именно здесь обедали Киса Воробьянинов и Лиза в "12 стульях". Помните — "вегетарианского не держим-с"? Всё, судя по книге, происходило именно в "Праге".

Кадр фильма "12 стульев"

Московские экскурсоводы до сих пор рассказывают, что здесь во времена нэпа работало даже одно из двух московских казино. А заведовал им якобы племянник Льва Толстого.

Товарищ Сталин

Заведение закрыли в конце 30-х. Дело в том, что мимо него пролегал путь товарища Сталина с Кунцевской дачи в Кремль. Держать такое заведение было попросту опасно.

Здесь обустроили кинотеатр, библиотеку, обувной магазин. Один из залов оставили под общепит — это была столовая для сотрудников НКВД.

Решение вернуть заведение было принято только через два года после смерти Иосифа Сталина — в 1955 году. И вскоре здесь появился настоящий чешский ресторан! Кнедлики, шпикачки, пиво — причём по сравнительно разумным ценам. Во всяком случае, по свидетельствам очевидцев, сюда забегали даже студенты.

Открытие "Праги" для посетителей приурочили к 10-летнему юбилею освобождения чешской столицы от фашистской оккупации.

Фото © oldmos.ru

Легендарный торт

Оказывается, нежный шоколадный торт "Прага", от которого ну просто невозможно оторваться, имеет прямое отношение не к столице Чехии, а к московскому ресторану.

Вскоре после его возрождения, в октябре 1955 года, сюда пришел 16-летний Владимир Гуральник — работать подмастерьем. Мать и отец мальчика были поварами, поэтому его карьера, в общем-то, была определена.

Гуральник учился у мастеров из Чехословакии: обмен опытом с чешскими специалистами у ресторана был уже традиционным явлением. Он придумывал фантастические рецепты десертов, и, разумеется, это не осталось без внимания.

Как пишет "Новый взгляд", в 1965 году Гуральнику присвоили самое высокое профессиональное звание — мастер-кондитер. Спустя три года он стал начальником кондитерского цеха.

В конце 60-х чешские специалисты вновь приехали обмениваться опытом. На сей раз готовили торт "Прага". Получилось неплохо, но Гуральник немного упростил рецепт, и получилась та "Прага", которую знаем мы.

В Советском Союзе патент на него не выдали — да попросту не было практики выдавать патенты на рецепт. Однако тортик делали строго по ГОСТу. Так и появился у нас любимый торт.

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Гуральник, кстати, придумал ещё одно легендарное лакомство — торт "Птичье молоко". Но это уже совсем другая история.

Свадьба Галины Брежневой

В Грибоедовском загсе в 1961 году женился знаменитый иллюзионист Игорь Кио. Его личность, впрочем, тогда была не так известна, как имя невесты. Замуж 18-летний артист брал 32-летнюю Галину Брежневу. В загсе не подумали о разнице молодожёнов в возрасте и включили "В жизни раз бывает 18 лет" Людмилы Зыкиной.

До избрания её отца первым секретарём ЦК КПСС и председателем Бюро ЦК КПСС по РСФСР ещё три года, однако и в 61-м он был видным партийным функционером. Поэтому работники загса, которые понятия не имели, что отец не в курсе происходящего, зарегистрировали брак.

Отмечать это дело отправились в самый модный тогда ресторан — "Прага", откуда ради Брежневой выгнали всех посетителей. Гостей было немного — тесть, разумеется, не присутствовал.

Впрочем, замужество продлилось девять дней. Брежнев, узнав о браке, быстро сделал так, что он канул в Лету. Во всяком случае, по документам.

Кадр сериала "Галина"

Роман Кио и Брежневой продолжался около четырёх лет. В 1964 году, когда фактическим главой государства стал Леонид Ильич, Брежнева позвонила бывшему мужу на работу и сказала, что между ними не может быть даже отношений, не говоря уже о повторном браке.

1990-е

Ресторан был известным заведением для элиты вплоть до начала 90-х годов. А вот в последние вошёл со скрипом — ну не было в моде это заведение, не прижилось оно у местного бомонда. Стало понятно: пришла пора меняться. Причём по-крупному.

Как сообщает Forbes, в 1990-х тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков продал здание и нежилые помещения за $30,5 млн компаниям, связанным с предпринимателем Тельманом Исмаиловым.

Ресторан за год переделали, и в 1997-м грянуло его открытие.

— Позолота, хрусталь, мягкие ковры и мрамор, мрамор, мрамор... Такой предстаёт "Прага". Увесистые столешницы из розового, зелёного, белого мрамора. Блестящие мощные колонны из того же дорогостоящего мрамора. Роскошная мебель, великолепные портьеры и занавесы, журчащие фонтаны, изящные сочетания пастельных тонов, — писал тогда об обновлённом заведении "Коммерсант". Впрочем, на ресторан он походил меньше, чем на дворец.

Еда под стать — от севрюги или угря до "Пражских завитков", языка в мясном желе и свиного эскалопа. Перечислять всё меню ресторана, кажется, можно часами.

Разброс цен (напоминаем, на улице 1997 год) — от $20 до $100. Принимали, кстати, и кредитные карты.

Фото © РИА Новости / Юрий Артамонов

Знаменитости здесь появлялись — бывали и Киркоров, и Пугачёва, и Басков. Но сказать, что заведение стало главным открытием десятилетия, сложно.

Слух о Кавалли

В 2008–2009 годах стали появляться слухи о продаже ресторана. В конце 2010 года в СМИ широко обсуждали, что легендарный московский ресторан покупает Роберто Кавалли. Якобы название "Прага" будет стёрто, а заменит его Just Cavalli.

— Открытие нового ресторана под названием Just Cavalli, возможно, состоится летом 2011 года. Останется ли что-нибудь от прежней "Праги" — неизвестно, — писал тогда "Коммерсант".

Однако позже стало известно, что речь идёт только об аренде. Потом прекратились и эти слухи.

Фото © РИА Новости / Денисенко

В 2017 году сообщалось, что Арбитражный суд Москвы признал банкротом московское ООО "Прага-АСТ", основанное одиозным бизнесменом Тельманом Исмаиловым. Именно в него входил ресторан "Прага". Здание выставили на торги. В 2019 году здание за 1,4 миллиарда рублей выкупил совладелец Черемушкинского рынка Мирослав Мельник. Как сообщила пресс-служба Москомстройинвеста, градостроительно-земельная комиссия столицы одобрила размещение в здании ресторана помимо общепита, апартаментов и коммерческих учреждений. "В рамках реализации проекта предполагается увеличение общих площадей здания на 6,2 тысячи квадратных метров с последующим использованием их под апартаменты, а также сохранение исторического ресторана. После реставрации суммарная площадь объекта составит более 16,1 тысячи квадратных метров", — говорится в сообщении.

Авторы Мари Медведева