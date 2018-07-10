Создатели Overwatch собрали 13 миллионов долларов на борьбу с раком
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Геймеры продолжают активно помогать различным благотворительным организациям, спасая жизни людей.
Компания Blizzard создала облик "Розовая лента" для персонажа Overwatch Ангел. Его можно было купить непосредственно в игре, а все вырученные деньги предназначались благотворительному фонду BCRF, занимающемуся исследованием рака молочной железы.
Вместе с этим ограниченным тиражом компания выпустила футболки. Деньги с их продажи тоже пошли на благотворительность. Теперь разработчики подвели итоги акции.
Оказалось, что всего игроки Overwatch собрали 13 миллионов долларов. За всю двадцатипятилетнюю историю фонда BCRF это самое крупное пожертвование, сделанное в течение года.