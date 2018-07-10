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Опубликовано 10 июля 2018, 10:07

Создатели Overwatch собрали 13 миллионов долларов на борьбу с раком

Фото &copy; Blizzard Entertainment

Фото © Blizzard Entertainment

Геймеры продолжают активно помогать различным благотворительным организациям, спасая жизни людей.

Компания Blizzard создала облик "Розовая лента" для персонажа Overwatch Ангел. Его можно было купить непосредственно в игре, а все вырученные деньги предназначались благотворительному фонду BCRF, занимающемуся исследованием рака молочной железы.

Вместе с этим ограниченным тиражом компания выпустила футболки. Деньги с их продажи тоже пошли на благотворительность. Теперь разработчики подвели итоги акции.

Оказалось, что всего игроки Overwatch собрали 13 миллионов долларов. За всю двадцатипятилетнюю историю фонда BCRF это самое крупное пожертвование, сделанное в течение года.

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Сергей Сурепин
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