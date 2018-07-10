Создатели Overwatch собрали 13 миллионов долларов на борьбу с раком

Геймеры продолжают активно помогать различным благотворительным организациям, спасая жизни людей.

Компания Blizzard создала облик "Розовая лента" для персонажа Overwatch Ангел. Его можно было купить непосредственно в игре, а все вырученные деньги предназначались благотворительному фонду BCRF, занимающемуся исследованием рака молочной железы.

Вместе с этим ограниченным тиражом компания выпустила футболки. Деньги с их продажи тоже пошли на благотворительность. Теперь разработчики подвели итоги акции.